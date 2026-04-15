Практический экзамен в сервисном центре МВД является обязательным заключительным этапом подготовки кандидата в водители после прохождения теоретического курса и обучения в автошколе.

Именно во время него проверяются реальные навыки управления транспортным средством в дорожных условиях, а также способность кандидата соблюдать Правила дорожного движения.

Какие документы нужно иметь при себе при сдаче практического экзамена по вождению и сколько это стоит, читайте в нашем материале.

Где проходит сдача практического экзамена по вождению и как записаться

Главный сервисный центр МВД предоставил разъяснения относительно того, как проходит сдача практического экзамена для кандидатов в водители. Это второй экзамен после теоретического этапа, который завершает полный курс обучения в автошколе.

Практический экзамен подтверждает, что кандидат освоил навыки управления транспортным средством и готов к получению водительского удостоверения.

Кандидаты в водители сдают экзамен в сервисном центре МВД на транспортном средстве сервисного центра или на авто/мото транспорте учебного заведения.

Теперь разрешено сдавать экзамен в любом удобном сервисном центре МВД. Обязательная привязка к месту, где сдавали теоретический экзамен, больше не действует.

Предварительная запись на практический экзамен осуществляется двумя способами:

через терминал в сервисном центре МВД;

онлайн через сервис е-запись.

Запись открывается за 21 день до даты экзамена в каждом сервисном центре, где проводится практическая проверка навыков.

При регистрации непосредственно в центре следует уточнить наличие свободного транспортного средства соответствующей категории или возможность сдачи экзамена на автомобиле/мотоцикле учебного заведения.

Стоимость сдачи практического экзамена в сервисном центре МВД составляет 420 грн.

Сдача практического экзамена по вождению: какие документы необходимо иметь

При подаче документов допускается использование электронных документов в приложении Дія.

Документы для сдачи практического экзамена по вождению в 2026 году:

паспорт гражданина Украины или альтернативные документы, удостоверяющие личность (загранпаспорт, вид на жительство, удостоверение беженца и т. п.);

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика или соответствующая отметка в паспорте;

документ об изменении персональных данных (при необходимости);

действующая медицинская справка о пригодности к управлению транспортным средством;

документ о профессиональном образовании водителя (при наличии обучения в профильном учебном заведении);

имеющееся водительское удостоверение (если происходит открытие новой категории).

Также важно учитывать, что перечень документов для сдачи практического экзамена по вождению может включать дополнительные подтверждения в случае изменения персональных данных или особых правовых статусов.

Экзамены проводятся по заранее согласованным маршрутам, с которыми кандидат может ознакомиться заранее.

Результат экзамена считается отрицательным, если кандидат:

допустил более трех типовых ошибок;

создал опасную ситуацию, потребовавшую вмешательства экзаменатора или инструктора;

отказался выполнять упражнение (за исключением случаев, когда выполнение команды могло привести к нарушению ПДД или аварийной ситуации).

В случае неудачной попытки следующий практический экзамен назначается не ранее чем через 10 календарных дней. Отсчет начинается со следующего дня после неудачной сдачи.

