Документы для сдачи практического экзамена по вождению в сервисном центре МВД: перечень
Практический экзамен в сервисном центре МВД является обязательным заключительным этапом подготовки кандидата в водители после прохождения теоретического курса и обучения в автошколе.
Именно во время него проверяются реальные навыки управления транспортным средством в дорожных условиях, а также способность кандидата соблюдать Правила дорожного движения.
Где проходит сдача практического экзамена по вождению и как записаться
Главный сервисный центр МВД предоставил разъяснения относительно того, как проходит сдача практического экзамена для кандидатов в водители. Это второй экзамен после теоретического этапа, который завершает полный курс обучения в автошколе.
Практический экзамен подтверждает, что кандидат освоил навыки управления транспортным средством и готов к получению водительского удостоверения.
Кандидаты в водители сдают экзамен в сервисном центре МВД на транспортном средстве сервисного центра или на авто/мото транспорте учебного заведения.
Теперь разрешено сдавать экзамен в любом удобном сервисном центре МВД. Обязательная привязка к месту, где сдавали теоретический экзамен, больше не действует.
Предварительная запись на практический экзамен осуществляется двумя способами:
- через терминал в сервисном центре МВД;
- онлайн через сервис е-запись.
Запись открывается за 21 день до даты экзамена в каждом сервисном центре, где проводится практическая проверка навыков.
При регистрации непосредственно в центре следует уточнить наличие свободного транспортного средства соответствующей категории или возможность сдачи экзамена на автомобиле/мотоцикле учебного заведения.
Стоимость сдачи практического экзамена в сервисном центре МВД составляет 420 грн.
Сдача практического экзамена по вождению: какие документы необходимо иметь
При подаче документов допускается использование электронных документов в приложении Дія.
Документы для сдачи практического экзамена по вождению в 2026 году:
- паспорт гражданина Украины или альтернативные документы, удостоверяющие личность (загранпаспорт, вид на жительство, удостоверение беженца и т. п.);
- регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика или соответствующая отметка в паспорте;
- документ об изменении персональных данных (при необходимости);
- действующая медицинская справка о пригодности к управлению транспортным средством;
- документ о профессиональном образовании водителя (при наличии обучения в профильном учебном заведении);
- имеющееся водительское удостоверение (если происходит открытие новой категории).
Также важно учитывать, что перечень документов для сдачи практического экзамена по вождению может включать дополнительные подтверждения в случае изменения персональных данных или особых правовых статусов.
Экзамены проводятся по заранее согласованным маршрутам, с которыми кандидат может ознакомиться заранее.
Результат экзамена считается отрицательным, если кандидат:
- допустил более трех типовых ошибок;
- создал опасную ситуацию, потребовавшую вмешательства экзаменатора или инструктора;
- отказался выполнять упражнение (за исключением случаев, когда выполнение команды могло привести к нарушению ПДД или аварийной ситуации).
В случае неудачной попытки следующий практический экзамен назначается не ранее чем через 10 календарных дней. Отсчет начинается со следующего дня после неудачной сдачи.