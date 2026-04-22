Во время судебного заседания в Шевченковском райсуде Львова обвиняемый в убийстве лингвиста Ирины Фарион Вячеслав Зинченко хотел совершить самоубийство.

Обвиняемый в убийстве Фарион Вячеслав Зинченко продемонстрировал намерение совершить самоубийство в камере для подсудимых. Он поднял свою одежду над головой, чтобы завязать на решетке, демонстрируя намерение повеситься.

Таким образом, подсудимый отреагировал на решение суда перейти к дебатам, несмотря на его просьбу из-за плохого самочувствия, вызванного голоданием, их перенести.

Сейчас смотрят

После такого поступка Зинченко в камеру подсудимого направили охрану, на него надели наручники.

После этого суд удалился в совещательную комнату.

Кроме того, Зинченко также заявил о прослушивании в его камере и сказал, что если это не будет вовлечено в материалы дела, он повторит “шоу”.

По словам обвиняемого, его действия со свитером заранее были спланированы, чтобы прервать судебное заседание и не допустить проведения дебатов.

Напомним, что Вячеслав Зинченко обвиняется в убийстве языковеда Ирины Фарион. 19 июля 2024 года во Львове на улице Масарика нападающий выстрелил в женщину, после чего она скончалась в больнице.

25 июля в Днепре его разыскали. Им оказался Вячеслав Зинченко, которому объявили о подозрении 26 июля.

Сегодня, 22 апреля, Шевченковский районный суд Львова продлил еще на 60 суток меру пресечения в виде содержания под стражей без определения залога Вячеславу Зинченко.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.