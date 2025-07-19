Годовщина убийства Ирины Фарион: все о рассмотрении дела в суде и новых деталях

Сегодня, 19 июля, исполнился ровно год со дня убийства известного профессора, языковеда, народного депутата VII созыва и общественной деятельницы Ирины Фарион.

Что известно о ходе дела, обвиняемом и какие новые детали дела – читайте в материале.

Что известно об убийстве Ирины Фарион

Покушение на Ирину Фарион было совершено 19 июля 2024 года в 19:22 по киевскому времени в городе Львове на улице Томаша Масарика. Она получила ранение в голову и была госпитализирована в реанимацию больницы святого Пантелеймона.

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Языковеда срочно прооперировали, состояние было критическим. Однако уже через несколько часов, в 23:20 того же дня, стало известно, что Ирина Фарион скончалась.

Через несколько дней, 22 июля 2024 года, во Львове состоялись похороны Ирины Фарион. Прощание прошло в Гарнизонном храме святых апостолов Петра и Павла.

Общественную деятельницу похоронили на Лычаковском кладбище, на центральной аллее, недалеко от могилы Владимира Ивасюка. На процесс похорон прибыло около 5 тыс. человек.

Почтение памяти Фарион

Уже на девятый день после смерти Ирины Фарион Укрпочта по заказу ее близких изготовила неофициальную авторскую марку и конверт ее имени. Позже эта марка тиражом в 250 тыс. штук стала доступна для покупки, но только в киевском отделении Собственная марка.

Позже, 2 августа 2024 года, в Ивано-Франковске переименовали в честь Ирины Фарион улицу Гвардейскую.

Во Львове 1 января 2025 года также открыли улицу имени Ирины Фарион. До этого она называлась Техническая. Эта улица пролегает от Матейка до стыка Устяновича и Библиотечной.

Кроме того, в городе Льва открыли мемориальные таблицы Ирины Фарион – на фасаде дома, где она жила, и на лицее имени Леси Украинки №75, где она училась.

Что предшествовало покушению на Фарион

Языковед была широко известна в Украине, но не только за свои образовательные труды, премии и общественные достижения.

Отчасти из-за высказываний и действий, что вызвали возмущение в обществе.

Так, она делала резкие заявления, в которых называла жителей восточных регионов “авторами войны” и обвиняла их в нападении России на Украину с целью якобы защиты русскоязычных.

В 2023 году она говорила в интервью Эмме Антонюк, что захват Мариуполя российскими войсками – это “кармичность” и “закон детерминизма”.

В разговоре с Яниной Соколовой в ноябре 2023 года Фарион сообщала, что не может называть русскоязычных военных Вооруженных сил Украины украинцами.

Кроме того, 8 ноября 2023 года Ирина Фарион опубликовала ряд писем поддержки от украинцев, среди которых оказалась запись Максима Глебова, представившегося студентом во временно оккупированном Симферополе.

В комментариях к ней обратились с просьбой скрыть персональные данные парня, ведь это может ему навредить, однако языковед отказалась.

Через несколько дней стало известно, что представители оккупационной власти задержали парня и заставили его публично извиняться за поддержку Украины на камеру.

Ирина Фарион так и не признала своей вины за то, что произошло с крымчанином, а позже даже обвинила его самого за то, что не скрыл свое имя.

В связи с этим экс-нардепа критиковало представительство президента в АР Крым, журналисты, военные и правозащитники.

Как задерживали подозреваемого в убийстве

Правоохранители обнародовали внешность человека, который может быть причастен к убийству, 21 июля 2024 года. Тогда же молодого человека объявили в розыск.

Полиция также нашла дачный дом в лесной местности урочища Голоско в Шевченковском районе Львова, где, по ее версии, мог скрываться подозреваемый.

Во время обыска в доме нашли вещи, которые могли принадлежать нападающему, – пепельницу, подушки, пластиковую посуду и прочее.

Свидетели сообщали, что подозреваемый следил за кем-то еще с 11 июля. При этом он сидел возле соседнего подъезда и покидал свое место лишь на несколько часов в обед. Периодически он брал с собой сумку. По мнению следствия, в ней он мог переносить оружие.

Через несколько дней, 24 июля, ответственность за убийство Ирины Фарион взяла на себя российская неонацистская группировка NS/WP Crew. Они написали, что убили экс-нардепа как “вредительницу и расовую предательницу”.

Они также опубликовали 10-секундный видеоролик, на котором якобы виден момент самого убийства. К нему прикрепили манифест, что убийство мотивировано тем, что Фарион якобы разжигала ненависть по языковому признаку внутри украинского общества.

Через месяц после убийства, 25 июля 2024 года, подозреваемого в убийстве Ирины Фарион наконец задержали в городе Днепр. Им оказался на тот момент 18-летний Вячеслав Зинченко, личность которого установили после просмотра фото и изображений с камер видеонаблюдения.

В ходе расследования следователи проверили маршрут убийцы, осмотрели 100 га леса. Оказалось, что Зинченко арендовал во Львове как минимум три квартиры.

Считается, что Владислав Зинченко может быть исполнителем преступления, у которого еще есть заказчик.

Одна из камер зафиксировала изображение подозреваемого за полминуты до выстрела. Другая – процесс его переодевания. Кроме того, одежду, которую он мог заказать для маскировки (очки, панама, сумка), он отправил во Львов из Днепра с помощью Новой почты.

Что известно о Вячеславе Зинченко

Подозреваемый в убийстве Ирины Фарион родился в 2006 году. Он окончил Днепровскую гимназию №62 в 2023 году, после чего поступил в Днепровский университет внутренних дел на заочное обучение.

В его телефоне после задержания нашли неотправленную прощальную записку родителям, часть которой правоохранители обнародовали. Однако родители не верят, что их сын может быть причастен к убийству Ирины Фарион – отец Зинченко, который находится на фронте, называл сына патриотом, не имеющим украинофобских взглядов.

Мать же, которая работает в учебном заведении в Днепре, указала в комментарии, что ее сын не мог выстрелить, ведь не имел ни мотива, ни опыта. Кроме того, она утверждает, что не узнает человека на фото, где зафиксирован убийца, и это не может быть ее сын. Женщина добавила, что Вячеслав хотел стать военным и закончил курсы операторов БпЛА в марте 2024 года.

В то же время СМИ сообщают, что Зинченко публиковал заявления в соцсетях, в которых критиковал “евреев во главе Украины” и утверждал, что “украинские правые движения воюют за интересы евреев в обмен на поощрения”.

Подозреваемый не признает своей вины. На вопрос журналистов об убийстве он отреагировал комментарием о том, что это все “скукота”.

Ход дела об убийстве Ирины Фарион

После задержания Зинченко его дело передали на рассмотрение в Галицкий районный суд Львова. 26 июля 2024 года подозреваемому избрали меру пресечения – содержание под стражей без права внесения залога на 60 суток до 22 сентября.

Адвокат Зинченко с такой мерой пресечения не согласился, поэтому 31 июля 2024 года защита подала апелляцию. Однако суд оставил свое решение без изменений.

19 сентября 2024 года Галицкий районный суд Львова продлил меру пресечения для подозреваемого в виде содержания под стражей без залога на 60 суток, до 17 ноября, затем был ряд заседаний, на последнем из которых суд снова продлил арест без определения размера залога до 4 августа 2025 года включительно.

В декабре дело переквалифицировали на основании собранных доказательств – Зинченко подозревают в умышленном убийстве, связанном с выполнением общественного долга и по мотивам национальной нетерпимости (п. 8, 14 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины) и незаконном владении огнестрельным оружием (ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины).

Отметим, что во время суда во Львове 25 июня просматривали видеозаписи за 20 и 21 июля 2024 года, видео задержания Зинченко и обыска его квартиры в Днепре.

В телефоне подозреваемого нашли поисковый запрос графиков отключения света во Львове, в том числе на улице Масарика.

Также в устройстве нашли 52 российские книги по криминалистике, психологии и смежным темам, которые могли помочь ему подготовиться к преступлению.

Через учетную запись Зинченко в Google следствие обнаружило, что он искал и часто посещал форум оружейников, у которых спрашивал о способах переделать стартовый пистолет в боевой, был подписан на две ксенофобские группы в мессенджере, одна из которых связана с российской неонацистской организацией.

Прокурор сообщал, что в мобильном устройстве Вячеслава были фото с логотипом ФСБП, нацистскими символами, Z-ками, георгиевской лентой, Адольфом Гитлером и военными Третьего Рейха.

Сам Зинченко объяснял, что якобы не разделяет этих взглядов и эти материалы хранил в качестве мемов. Часть таких материалов он, по его словам, собирался использовать для любительского видео. Он обращал внимание следствия, что в его телефоне были и картинки с высмеиванием пророссийских нарративов.

По данным следствия, в марте 2024 года Зинченко согласился купить оружие за 3 100 грн, а в апреле – переделанный пистолет за 4 тыс. грн.

Сохранились и данные о продавце вместе с его именем, фамилией и номером телефона.

В заметках Зинченко нашли инструкции по слежке за людьми, избеганию разоблачения, а в его облачном хранилище – досье на Ирину Фарион, блогера Сергея Стерненко, мэра Днепра Бориса Филатова и бизнесмена Геннадия Корбана.

В настоящее время рассмотрение дела о возможном убийстве Ирины Фарион Вячеславом Зинченко продолжается.

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