За патрульных полицейских Михаила Дробницкого и Анну Дудину внесли залог.

Их подозревают в служебной халатности с тяжкими последствиями во время теракта в Киеве 18 апреля.

Об этом пишет Суспільне со ссылкой на источники в Киевской городской прокуратуре.

— Залог внесли за обоих полицейских — Михаила Дробницкого и Анну Дудину, которых подозревают в служебной халатности с тяжкими последствиями во время теракта в Киеве, — говорится в сообщении.

Напомним, 21 апреля Печерский районный суд Киева определил меры пресечения для двух сотрудников Патрульной полиции Киева.

Их подозревают в служебной халатности, приведшей к тяжким последствиям во время стрельбы в Голосеевском районе.

Первый фигурант дела — Михаил Дробницкий — будет находиться под стражей в течение 60 суток с возможностью внесения залога в сумме 266 тыс. грн.

Сам Дробницкий утверждает, что не покидал место происшествия, а пытался найти укрытие, чтобы избежать огня со стороны террориста.

Также Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения для патрульной Анны Дудиной.

Ее подозревают в ненадлежащем исполнении служебных обязанностей во время теракта в столице.

Суд отправил ее под стражу на 60 дней с правом внесения залога в размере 266 тыс. грн.

Дудина считает выдвинутые обвинения необоснованными и не признает своей вины.

По версии стороны обвинения, согласно показаниям очевидцев, патрульные оставили гражданских в опасности, не оказали помощь пострадавшим, а также не предприняли необходимых действий для прекращения стрельбы.

К материалам производства приобщили видеозаписи, предоставленные свидетелями, а также записи с нагрудных камер полицейских.

Теракт в Киеве произошел 18 апреля: вооруженный мужчина открыл стрельбу на улице, после чего забаррикадировался в супермаркете и захватил заложников.

В результате теракта погибли семь человек, еще десять получили ранения.

