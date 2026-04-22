Дмитрий Васильченков, расстрелявший семерых человек в Голосеевском районе Киева, называл себя генералом российской армии.

Это стало известно после анализа его личных файлов на мобильном телефоне, сообщил глава Национальной полиции Украины Иван Выгивский после брифинга.

Голосеевский стрелок называл себя генералом РФ

В телефоне Васильченкова правоохранители обнаружили видеозаписи, на которых он снимал себя во время стрельбы.

Сейчас смотрят

— Когда мы посмотрели определенные файлы в его телефоне, оказалось, что он постоянно снимал себя, когда стрелял. Когда он ходил по подъезду, он называл себя генералом российской армии. Мы понимаем, что у него были определенные проблемы, — сказал Выгивский.

Помимо видеоматериалов, полиция также нашла аудиозапись.

По словам Выгивского, стрелок включил диктофон во время конфликта с соседом — вероятно, чтобы впоследствии оправдать свои действия.

На записи зафиксированы все события: как он поднялся в квартиру за карабином, как передвигался по подъезду и до момента, когда вбежал в супермаркет и захватил заложников.

Эта аудиозапись передана в Службу безопасности Украины.

Что известно о теракте в Киеве 18 апреля

Напомним, 18 апреля в Голосеевском районе столицы произошел теракт.

Вооруженный мужчина открыл стрельбу по людям, после чего забаррикадировался в супермаркете и взял заложников.

В течение 40 минут переговорщики пытались установить контакт с нападавшим, однако в итоге он был ликвидирован.

Стрелком оказался 58-летний уроженец Москвы, который был вооружен автоматическим оружием.

В квартире, где был зарегистрирован нападавший, произошел пожар.

В результате стрельбы погибли семь человек, по меньшей мере десять получили ранения и были госпитализированы.

Министр внутренних дел Игорь Клименко позже сообщил, что теракт в Голосеевском районе Киева начался с бытового конфликта с соседом.

По его словам, стрелок записывал свои действия на диктофон.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.