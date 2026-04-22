Теракт у Києві: за поліцейських Дробницького й Дудіну внесли по 226 тис. грн застави
За патрульних поліцейських Михайла Дробницького та Анну Дудіну внесли заставу.
Їх підозрюють у службовій недбалості з тяжкими наслідками під час теракту в Києві 18 квітня.
Про це пише Суспільне з посиланням на джерела у Київській міській прокуратурі.
– Заставу внесли за обох поліцейських – Михайла Дробницького та Анну Дудіну, яких підозрюють у службовій недбалості з тяжкими наслідками під час теракту в Києві, – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, 21 квітня Печерський районний суд Києва визначив запобіжні заходи для двох працівників Патрульної поліції Києва. Їх підозрюють у службовій недбалості, що призвела до тяжких наслідків під час стрілянини в Голосіївському районі.
Перший фігурант справи – Михайло Дробницький – мав перебувати під вартою протягом 60 діб із можливістю внесення застави у сумі 266 тис. грн. Сам Дробницький стверджує, що не залишав місце події, а намагався знайти укриття, щоб уникнути вогню з боку терориста.
Також Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід для патрульної Анни Дудіної. Її підозрюють у неналежному виконанні службових обов’язків під час теракту в столиці. Раныше суд відправив її під варту на 60 днів із правом внесення застави у розмірі 266 тис. грн. Дудіна вважає висунуті обвинувачення необґрунтованими та не визнає своєї провини.
За версією сторони обвинувачення, відповідно до свідчень очевидців, патрульні залишили цивільних у небезпеці, не надали допомогу постраждалим, а також не вжили необхідних дій для припинення стрілянини. До матеріалів провадження долучили відеозаписи, надані свідками, а також записи з нагрудних камер поліцейських.
Теракт у Києві стався 18 квітня: озброєний чоловік відкрив стрілянину на вулиці, після чого забарикадувався в супермаркеті та захопив заручників. Унаслідок теракту загинули семеро людей, ще десятеро дістали поранення.