Для украинцев начали действовать новые правила наследования, изменяющие процесс оформления имущества.

Что известно об оформлении наследства и как оформить наследство в Украине 2026 — в материале Фактов ICTV.

Как оформить наследство: что известно об изменениях 2026 года

Наследование — это переход прав и обязанностей (наследства) от умершего человека (наследодателя), к другим людям (наследникам).

Сейчас смотрят

Наследство открывается только в результате смерти лица или объявления его умершим по решению суда, которое обязательно подается в органы ЗАГС для выдачи соответствующего свидетельства.

Основные изменения касаются места открытия наследства (ст.1 221 Гражданского кодекса Украины). Теперь местом открытия наследства будет считаться последнее место жительства наследодателя.

Если последнее место жительства наследодателя неизвестно, то местом открытия наследства будет считаться место нахождения недвижимого имущества или его основной части, или движимого, если недвижимости нет.

Если местом открытия наследства является населенный пункт или территория, на которой ведутся боевые действия или оказавшаяся во временной оккупации, и на этой территории органы государственной власти временно не выполняют свои полномочия, тогда заявление о принятии недвижимости по наследству подают нотариусу независимо от места открытия наследства. Такие правила действуют во время военного положения и в течение полугода со дня его прекращения.

Если человек умер на временно оккупированной территории, а факт его смерти был зарегистрирован позже, чем через месяц после реальной даты, срок для принятия наследства исчисляется со дня официальной регистрации смерти.

Как оформить наследство в Украине в 2026 году: куда обращаться

Наследие оформляется у нотариуса. Чтобы подать заявление о наследстве, наследник в течение шести месяцев должен обратиться к нотариусу и подать заявление о принятии наследства или отказаться от него.

Если право на наследование зависит от других наследников (например, если наследник откажется от наследства, а лицо назначено наследником на этот случай) то для принятия наследства отведено три месяца.

Если наследодатель умер на неподконтрольной территории, то перед обращением к нотариусу для принятия наследства, необходимо установить факт смерти.

Для этого необходимо:

На подконтрольной территории обратиться в ближайший местный суд с соответствующим заявлением. Срок рассмотрения таких заявлений составляет от суток до трех месяцев, в зависимости от загруженности суда. После получения решения суда, получить свидетельство о смерти в ближайшем отделе регистрации актов гражданского состояния.

Со свидетельством о смерти наследник может обратиться к любому нотариусу независимо от последнего места жительства наследодателя и написать заявление об открытии наследства.

Если наследодатель проживал на территории иностранного государства, то место открытия наследства будет определяться в соответствии с законом Украины О международном частном праве.

Как оформить наследство в случае пропуска срока оформления права на наследство

Наследник в течение 6 месяцев должен подать заявление о принятии наследства, если этого не произойдет, то будет считаться, что он его не принял.

При наличии уважительной причины он может обратиться в суд с просьбой предоставления ему дополнительного срока на 1-3 месяца.

Уважительными причинами могут быть:

неосведомленность наследника о наличии завещания;

длительная болезнь наследника;

отбывание наказания в местах лишения свободы;

длительные командировки за границу в связи с работой;

пребывание наследника на срочной службе в составе ВСУ и тому подобное.

Суд будет рассматривать доказательства и причины неявки к нотариусу в указанные сроки для принятия наследства.

Такими документами могут быть:

справка медицинского учреждения о состоянии здоровья;

прохождение курса лечения;

справка о пребывании человека в командировке или за пределами страны;

другие справки и переписки, содержащие сведения об обстоятельствах.

После этого суд может признать их, как уважительными, так и неуважительными и принять соответствующее решение.

В случае отказа наследник потеряет право на наследование.

В случае отсутствия наследников по завещанию и по закону, отстранения от права на наследование, неприятие ими наследства, а также отказа от его принятия суд определяет наследство выморочным (тем, что осталось от владельца (наследодателя) и не перешло к другому лицу) по заявлению соответствующего органа местного самоуправления по месту открытия наследства.

Наследство, признанное судом отумершим, переходит в собственность территориальной общины по месту открытия наследства.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.