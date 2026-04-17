Налог на роскошь – неофициальное название некоторых видов налогов на имущество, входит в группу местных налогов в Украине. Ставки этого налога устанавливаются местными советами, если они не определены в Налоговом кодексе, а сбор направляется на местные бюджеты. Что такое налог на роскошь и как его платить – читайте в материале.

Налог на роскошь: что это

Можно отнести к налогу на роскошь следующие виды:

транспортный налог (ст. 267 НКУ);

налог на недвижимое имущество, кроме земельного участка (ст. 266 НКУ).

Что касается транспортного налога, важно отметить, что он не зависит от объема двигателя, марки, типа горючего, года приобретения, учитывая только год выпуска. Стоимость и другие параметры транспортного средства не имеют веса, поскольку среднерыночная стоимость определяется Министерством экономического развития и торговли Украины.

Важно отметить, что транспортный налог взимается с дорогих и новых легковых автомобилей. Относительно грузовых автомобилей, то этот налог на них не распространяется.

Месяц выпуска автомобиля также оказывает влияние на сроки уплаты налога. Если в технических документах указан год и месяц производства, то срок 5 лет исчисляется в месяц, когда автомобилю исполняется 5 лет.

Физическим лицам можно не подавать декларации по транспортному налогу, поскольку его расчет автоматически производит налоговая администрация.

Когда платить налог на роскошь и что известно об оплате за недвижимость

Важно отметить, что транспортный налог обязателен для всех, если автомобиль отвечает критериям налогообложения. Относительно налога на недвижимость он зависит от решений местных советов.

Уплату налога рекомендовано произвести в течение 60 календарных дней со дня получения уведомления.

Важно, что Министерство экономики каждый год публикует полный перечень моделей автомобилей с указанием года их выпуска, объема цилиндров и типа горючего, подпадающих под транспортный налог в Украине, он же налог на роскошь. В 2026 году этот перечень содержит 1259 моделей автомобилей.

Ставка – 25 тыс. грн в год за одно авто. В случае неуплаты будет начисляться пеня. То есть этот налог должны уплатить владельцы автомобилей в возрасте до 5 лет и стоимостью превышающей 375 минимальных заработных плат, то есть если по состоянию на 2026 год минимальная заработная плата составляет 8 647 грн, то обложить налогом автомобили дороже 3 242 625 грн. Эти средства направляются в местные бюджеты.

Налог на роскошь: квартира и дом

В 2026 году при наличии в собственности плательщика налога квартиры, общая площадь которой превышает 300 кв.м или дома общей площадью более 500 кв. м, сумма налога увеличивается на 25 тыс. грн в год за каждый такой объект жилой недвижимости (его доля).

При этом эти 25 тыс. грн уплачиваются даже тогда, когда суммарная площадь всех объектов недвижимости не превышает 900 кв. м.

То есть, если у вас есть квартира, площадь которой превышает 60 квадратных метров, или дом, более 120 квадратов, то должны заполнить декларацию и уплатить налог. Если площадь квартиры более 300 квадратных метров, или дом более 500 квадратных метров, то нужно оплатить фиксированную сумму 25 тыс. грн.

