Для українців почали діяти нові правила успадкування, які змінюють процес оформлення майна.

Що відомо про оформлення спадщини та як оформити спадщину в Україні 2026 — читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Як оформити спадщину: що відомо про зміни 2026

Спадкування — це перехід прав та обов’язків (спадщини) від померлої людини (спадкодавця), до інших людей (спадкоємців).

Зараз дивляться

Спадщина відкривається тільки внаслідок смерті особи або оголошення її померлою за рішенням суду, яке обов’язково подається в органи РАЦС для видачі відповідного свідоцтва.

Основні зміни стосуються місця відкриття спадщини (ст. 1 221 Цивільного кодексу України). Тепер місцем відкриття спадщини вважатиметься останнє місце проживання спадкодавця.

Якщо останнє місце проживання спадкодавця невідоме, то місцем відкриття спадщини вважатиметься місце перебування нерухомого майна чи його основної частини, або рухомого, якщо нерухомості немає.

Якщо місцем відкриття спадщини є населений пункт чи територія, на якій ведуться бойові дії або яка опинилася в тимчасовій окупації, й на цій території органи державної влади тимчасово не виконують свої повноваження, тоді заяву про прийняття нерухомості у спадщину подають нотаріусу незалежно від місця відкриття спадщини. Такі правила діють на час воєнного стану та впродовж півроку з дня його припинення.

Якщо людина померла на тимчасово окупованій території, а факт її смерті був зареєстрований пізніше, ніж через місяць після реальної дати, то строк для прийняття спадщини відраховується з дня офіційної реєстрації смерті.

Як оформити спадщину в Україні у 2026 році: куди звертатися

Спадщина оформляється у нотаріуса. Щоб подати заяву про спадщину, спадкоємець упродовж шести місяців має звернутися до нотаріуса та подати заяву про прийняття спадщини чи відмовитися від неї.

Якщо право на спадкування залежить від інших спадкоємців (наприклад, якщо спадкоємець відмовиться від спадщини, а особа підпризначена спадкоємцем на цей випадок) то для прийняття спадщини закон відводить три місяці.

Якщо спадкодавець помер на непідконтрольній території, то перед зверненням до нотаріуса для прийняття спадщини, необхідно встановити факт смерті.

Для цього необхідно:

На підконтрольній території звернутися до найближчого місцевого суду із відповідною заявою. Термін розгляду таких заяв становить від доби до трьох місяців, залежно від завантаженості суду. Після рішення суду, отримати свідоцтво про смерть у найближчому відділі реєстрації актів цивільного стану.

Зі свідоцтвом про смерть спадкоємець може звернутися до будь-якого нотаріуса незалежно від останнього місця проживання спадкодавця та написати заяву про відкриття спадщини.

Якщо спадкодавець проживав на території іноземної держави, то місце відкриття спадщини буде визначатися відповідно до закону України Про міжнародне приватне право.

Як оформити спадок у разі пропуску строку оформлення права на спадщину

Спадкоємець протягом 6 місяців має подати заяву про прийняття спадщини, якщо цього не станеться, то вважатиметься, що він її не прийняв. За наявності поважної причини він може звернутися до суду з проханням надання йому додаткового строку на 1-3 місяці.

Поважними причинами можуть бути:

необізнаність спадкоємця про наявність заповіту;

тривала хвороба спадкоємців;

відбування покарання в місцях позбавлення волі;

тривалі відрядження за кордон у зв’язку з роботою;

перебування спадкоємця на строковій службі у складі ЗСУ тощо.

Суд буде розглядати докази та причини неявки до нотаріуса у вказані строки для прийняття спадщини.

Такими документами можуть бути:

довідка медичної установи про стан здоров’я;

проходження курсу лікування;

довідка про перебування людини у відрядженні чи за межами країни;

інші довідки та листування, що містять відомості про обставини.

Після цього суд може визнати їх, як поважними, так і не поважними та ухвалити відповідне рішення.

У разі відмови спадкоємець втратить право на спадкування.

У разі відсутності спадкоємців за заповітом і за законом, усунення від права на спадкування, неприйняття ними спадщини, а також відмови від її прийняття суд визначає спадщину відумерлою (та, яка залишилася від власника (спадкодавця) і не перейшла до іншої особи) за заявою відповідного органу місцевого самоврядування за місцем відкриття спадщини.

Спадщина, визнана судом відумерлою, переходить у власність територіальної громади за місцем відкриття спадщини.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.