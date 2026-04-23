В Укрэнерго сказали, будут ли выключать свет по всей Украине в пятницу, 24 апреля.

Графики отключения света 24 апреля

В Укрэнерго сообщили, что в пятницу, 24 апреля, отключения не прогнозируются, так что все украинцы будут со светом.

Однако в компании просят благоразумно потреблять электроэнергию, а именно — ограничить пользование мощными электроприборами. Речь идет об определенном промежутке времени в вечерние часы — с 18:00 до 22:00.

К слову, утром, 23 апреля, в Укрэнерго сообщали, что потребление электроэнергии выросло. Причина изменений — похолодание по сравнению с предыдущими сутками. А также — облачная погода в большинстве регионов Украины, что приводит к низкой эффективности работы бытовых солнечных электростанций.

Более того, из-за вражеских обстрелов утром были обесточены потребители в Донецкой, Днепропетровской, Запорожской, Харьковской, Сумской и Херсонской областях.

