В Укренерго сказали, чи вимикатимуть світло по всій Україні у п’ятницю, 24 квітня.

Графіки відключення світла 24 квітня

В Укренерго повідомили, що у п’ятницю, 24 квітня, відключення не прогнозуються, тож всі українці будуть зі світлом.

Однак у компанії просять розсудливо споживати електроенергію, а саме – обмежити користування потужними електроприладами. Йдеться про певний проміжок часу у вечірні години – з 18:00 до 22:00.

До слова, вранці, 23 квітня, в Укренерго повідомляли, що споживання електроенергії зросло. Причина змін – похолодання, порівняно з попередньою добою. А також – хмарна погода у більшості регіонах України, що зумовлює низьку ефективність роботи побутових сонячних електростанцій.

Ба більше, через ворожі обстріли зранку були знеструмлення у Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Харківській, Сумській та Херсонській областях.

