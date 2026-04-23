Минобороны опровергло вбросы об отсутствии выплат военным
- Украинские военные получат все предусмотренные выплаты в этом месяце.
- Информация о задержке выплат для военнных не соответствует действительности.
Украинские военнослужащие в этом месяце получат все предусмотренные выплаты. Сообщения о возможных задержках не соответствуют действительности.
Об этом заявили в Министерстве обороны Украины.
Минобороны о выплатах военным
В ведомстве подчеркнули, что финансирование в полном объеме направлено в воинские части. В настоящее время продолжается процесс начисления средств.
— Финансирование в полном объеме направлено в воинские части. Все, кто должны получить заслуженные дополнительные выплаты, уже их получают. Это касается и боевых, и окопных, и 30 тыс. за специальные задания, – отметили в Минобороны.
В министерстве также подчеркнули, что информация, распространяемая в сети о якобы отсутствии выплат, является неправдивой.
Военнослужащих призвали проверять состояние своих банковских счетов и не доверять непроверенным сообщениям.
Напомним, Министерство обороны Украины сообщило о полном перечислении средств в воинские части для выплаты боевых за март 2026 года.
К слову, в Государственном бюджете на 2026 год не предусмотрены нормы относительно общего повышения денежного обеспечения военных.
Вместо этого запланировано внедрение новой контрактной формы службы, которая предусматривает улучшенные финансовые условия.
В целом на сектор безопасности и обороны в 2026 году предусмотрено 2 трлн 806 млрд грн, что составляет 27,2% ВВП.
Из этой суммы 2 трлн 495 млрд грн выделят из общего фонда, 281 млрд грн — из специального, еще 30 млрд грн предусмотрено под государственные гарантии.
На денежное обеспечение военных заложено 1 трлн 273 млрд грн, на вооружение и военную технику — 709 млрд грн.