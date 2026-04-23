Украинские военнослужащие в этом месяце получат все предусмотренные выплаты. Сообщения о возможных задержках не соответствуют действительности.

Об этом заявили в Министерстве обороны Украины.

Минобороны о выплатах военным

В ведомстве подчеркнули, что финансирование в полном объеме направлено в воинские части. В настоящее время продолжается процесс начисления средств.

— Финансирование в полном объеме направлено в воинские части. Все, кто должны получить заслуженные дополнительные выплаты, уже их получают. Это касается и боевых, и окопных, и 30 тыс. за специальные задания, – отметили в Минобороны.

В министерстве также подчеркнули, что информация, распространяемая в сети о якобы отсутствии выплат, является неправдивой.

Военнослужащих призвали проверять состояние своих банковских счетов и не доверять непроверенным сообщениям.

Напомним, Министерство обороны Украины сообщило о полном перечислении средств в воинские части для выплаты боевых за март 2026 года.

К слову, в Государственном бюджете на 2026 год не предусмотрены нормы относительно общего повышения денежного обеспечения военных.

Вместо этого запланировано внедрение новой контрактной формы службы, которая предусматривает улучшенные финансовые условия.

В целом на сектор безопасности и обороны в 2026 году предусмотрено 2 трлн 806 млрд грн, что составляет 27,2% ВВП.

Из этой суммы 2 трлн 495 млрд грн выделят из общего фонда, 281 млрд грн — из специального, еще 30 млрд грн предусмотрено под государственные гарантии.

На денежное обеспечение военных заложено 1 трлн 273 млрд грн, на вооружение и военную технику — 709 млрд грн.

