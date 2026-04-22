Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что запасы ракет для систем противовоздушной обороны могут закончится уже в ближайшее время.

Глава государства отметил, что это зависит от интенсивности российских атак, которые происходят каждый день и могут быть массированы в любой момент, пишет Buitenhof.

— Что касается того, сколько нам нужно и достаточно ли… — они (ракеты для ПВО, — Ред.) могут закончиться в любую неделю. Это зависит от того, насколько массирована атака, ежедневная атака или атака днем, ночью и утром. Но у нас нет большого запаса и количества. Они постоянно в пути, – сказал он.

Сейчас смотрят

Зеленский подчеркнул, что у Украины нет достаточного резерва ракет, а поставка от партнеров происходит постоянно, но не покрывает потребности полностью. Он добавил, что вопрос обеспечения ПВО является одним из ключевых в его международных переговорах и поездках.

Президент также подчеркнул, что Украине не хватает современных антибаллистических систем, таких как Patriot.

– У нас есть системы, у нас есть софт, все, что мы разработали за время войны, все для уничтожения Шахедов, однако у нас нет антибалистических систем – Patriot или чего-то подобного, – добавил он.

В то же время, Киев работает над развитием собственных возможностей в этой сфере, в том числе вместе с европейскими партнерами, хотя это требует времени.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.