Ракети до ППО в України можуть закінчитися будь-якого тижня – Зеленський
- Президент Володимир Зеленський попередив, що запаси ракет для ППО можуть закінчитися будь-якого тижня.
- Україна не має достатнього резерву і змушена постійно шукати нові постачання від партнерів.
- Найбільша потреба — у сучасних антибалістичних системах, зокрема типу Patriot.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що запаси ракет для систем протиповітряної оборони можуть вичерпатися вже найближчим часом.
Зеленський про нестачу ракет до ППО
Голова держави зазначив, що це залежить від інтенсивності російських атак, які відбуваються щодня і можуть бути масованими у будь-який момент, пише Buitenhof.
– Що стосується того, скільки нам потрібно або чи достатньо… – вони (ракети для ППО, – Ред.) можуть закінчитися будь-якого тижня. Це залежить від того, наскільки масована атака, щоденна атака або атака вдень, вночі та вранці. Але в нас немає великого запасу і кількості. Вони постійно в дорозі, – сказав він.
Зеленський наголосив, що Україна не має достатнього резерву ракет, а постачання від партнерів відбувається постійно, але не покриває повністю потреби. Він додав, що питання забезпечення ППО є одним із ключових у його міжнародних переговорах і поїздках.
Президент також підкреслив, що Україні бракує сучасних антибалістичних систем, таких як Patriot.
– У нас є системи, у нас є софт, усе, що ми розробили за час війни, усе для знищення шахедів, однак у нас немає антибалістичних систем – Patriot чи чогось подібного, – додав він.
Водночас Київ працює над розвитком власних можливостей у цій сфері, зокрема разом із європейськими партнерами, хоча це потребує часу.