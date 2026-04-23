Последние заявления российской стороны о якобы взятии под контроль всей территории Луганской области не соответствуют действительности.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время общения с журналистами.

Зеленский о ситуации на фронте

У Владимира Зеленского спросили о заявлениях России, утверждающих, что якобы захватили 700 кв. км украинской территории, в частности полностью Луганскую область. В ответ он опроверг эту информацию.

– Нет, это не соответствует действительности. Этот нарратив они постоянно продвигают повсюду, что захватывают наши территории. Но уже даже партнеры, постоянно говорившие, что Россия якобы выиграет, уже остановились с этим нарративом. Они понимают, что Россия не выиграет эту войну, – сказал Зеленский.

По словам президента, контактная линия остается сложной.

Как утверждает Зеленский, украинские воины выдерживают большое количество серьезных ударов и сотни наступательных действий на сутки.

– Но с учетом оккупированной и деоккупированной территории с начала этого года баланс не в пользу России, а Украины. Украина восстановила положение на большем количестве квадратных километров своей земли, чем потеряла, – сказал он.

По его мнению, такая война очень сложная. Как отметил Зеленский, можно потерять одну позицию, вторую – из-за уничтожения управляемыми авиабомбами и другими, однако в то же время можно за эти же сутки восстановить положение на других позициях.

По словам президента, именно поэтому Украина не проигрывает эту войну. Он утверждает, что за последние 10 месяцев Украина находится в стабильной форме, однако Силам обороны все равно сложно.

Зеленский добавил, что нужно больше денег на дроны и быстрые решения для большей поддержки украинской армии, особенно на фоне заявлений России о возможных наступлениях на Сумскую область.

– Они могут хотеть этого и даже готовить, но этого не происходит. У них нет сил достаточно. Они теряют сегодня – это уже статистика, с начала этого года 30-35 тысяч в месяц, – резюмировал президент.

