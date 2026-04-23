Поставки оружия из США продолжаются, но ПВО мало — Зеленский
- Владимир Зеленский заявил, что поставки оружия от США продолжаются, однако Украина до сих пор испытывает острый дефицит систем ПВО.
- Для защиты неба Киев строит собственное производство и создает совместные проекты с Норвегией, Германией и Нидерландами.
Соединенные Штаты Америки стабильно снабжают оружие Украине, однако систем противовоздушной обороны все еще недостаточно для перекрытия всех потребностей.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский сообщил во время общения с журналистами.
Зеленский о дефиците ПВО в Украине
– Что касается поставки оружия от США – они не остановились. Я благодарен за это партнерам. Мы на связи с переговорщиками. Мы рассчитываем, что продолжим переговорный процесс с США и в трехстороннем формате, – сказал Зеленский.
Как объяснил президент, Силам обороны требуется гораздо больше систем ПВО.
По его словам, недавно Украина подписала пакет с Германией, но там сроки, стратегически усиливающие оборону, однако тактически дефицит нужно закрывать другим.
Президент отметил, что Украина развивает собственное ПВО и создает общие системы с европейскими странами, в частности с Германией, Норвегией и Нидерландами.
Кроме того, запланированы переговоры по этому вопросу со Швецией, утверждает Зеленский.