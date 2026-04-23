Потери врага на 23 апреля 2026 года — сводка Генштаба ВСУ.

По последним данным, Вооруженные силы Украины за сутки ликвидировали 1 100 российских оккупантов. Общие потери личного состава армии РФ на 1 520-е сутки полномасштабной войны превысили 1,322 млн.

Потери врага на 23 апреля 2026 года

  • личного состава — около 1 322 550 (+1 100);
  • танков — 11 888 (+3);
  • боевых бронированных машин — 24 441 (+5);
  • артиллерийских систем — 40 574 (+58);
  • реактивных систем залпового огня — 1 752 (+3);
  • средств противовоздушной обороны — 1 351 (+1);
  • самолетов — 435;
  • вертолетов — 350;
  • беспилотников оперативно-тактического уровня — 253 430 (+1 941);
  • крылатых ракет — 4 549;
  • кораблей (катеров) — 33;
  • подводных лодок — 2;
  • автомобильной техники и автоцистерн — 91 127 (+202);
  • специальной техники — 4 134 (+2).

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 520-е сутки.

