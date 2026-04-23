Виктория Тарасова, редактор ленты новостей
2 мин.
Потери врага на 23 апреля: ликвидировано 1 100 оккупантов и 58 артсистем
Потери врага на 23 апреля 2026 года — сводка Генштаба ВСУ.
По последним данным, Вооруженные силы Украины за сутки ликвидировали 1 100 российских оккупантов. Общие потери личного состава армии РФ на 1 520-е сутки полномасштабной войны превысили 1,322 млн.
- личного состава — около 1 322 550 (+1 100);
- танков — 11 888 (+3);
- боевых бронированных машин — 24 441 (+5);
- артиллерийских систем — 40 574 (+58);
- реактивных систем залпового огня — 1 752 (+3);
- средств противовоздушной обороны — 1 351 (+1);
- самолетов — 435;
- вертолетов — 350;
- беспилотников оперативно-тактического уровня — 253 430 (+1 941);
- крылатых ракет — 4 549;
- кораблей (катеров) — 33;
- подводных лодок — 2;
- автомобильной техники и автоцистерн — 91 127 (+202);
- специальной техники — 4 134 (+2).
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 520-е сутки.
Сейчас смотрят
На интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Связанные темы:
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.