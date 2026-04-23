Втрати ворога на 23 квітня 2026 року – зведення Генштабу ЗСУ.

За останніми даними, Збройні сили України за добу ліквідували 1 100 російських окупантів. Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 520-ту добу повномасштабної війни перевищили 1,322 млн.

  • особового складу – близько 1 322 550 (+1 100);
  • танків – 11 888 (+3);
  • бойових броньованих машин – 24 441 (+5);
  • артилерійських систем – 40 574 (+58);
  • реактивних систем залпового вогню – 1 752 (+3);
  • засобів протиповітряної оборони – 1 351 (+1);
  • літаків – 435;
  • гелікоптерів – 350;
  • безпілотників оперативно-тактичного рівня – 253 430 (+1 941);
  • крилатих ракет – 4 549;
  • кораблів (катерів) – 33;
  • підводних човнів– 2;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 91 127 (+202);
  • спеціальної техніки – 4 134 (+2).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 520-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

