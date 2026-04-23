Вікторія Тарасова, редакторка стрічки новин
Втрати ворога на 23 квітня: ліквідовано 1 100 окупантів та 58 артсистем
Втрати ворога на 23 квітня 2026 року – зведення Генштабу ЗСУ.
За останніми даними, Збройні сили України за добу ліквідували 1 100 російських окупантів. Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 520-ту добу повномасштабної війни перевищили 1,322 млн.
Втрати ворога на 23 квітня 2026 року
- особового складу – близько 1 322 550 (+1 100);
- танків – 11 888 (+3);
- бойових броньованих машин – 24 441 (+5);
- артилерійських систем – 40 574 (+58);
- реактивних систем залпового вогню – 1 752 (+3);
- засобів протиповітряної оборони – 1 351 (+1);
- літаків – 435;
- гелікоптерів – 350;
- безпілотників оперативно-тактичного рівня – 253 430 (+1 941);
- крилатих ракет – 4 549;
- кораблів (катерів) – 33;
- підводних човнів– 2;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 91 127 (+202);
- спеціальної техніки – 4 134 (+2).
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 520-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
