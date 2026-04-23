Втрати ворога на 23 квітня 2026 року – зведення Генштабу ЗСУ.

За останніми даними, Збройні сили України за добу ліквідували 1 100 російських окупантів. Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 520-ту добу повномасштабної війни перевищили 1,322 млн.

Втрати ворога на 23 квітня 2026 року

особового складу – близько 1 322 550 (+1 100);

танків – 11 888 (+3);

бойових броньованих машин – 24 441 (+5);

артилерійських систем – 40 574 (+58);

реактивних систем залпового вогню – 1 752 (+3);

засобів протиповітряної оборони – 1 351 (+1);

літаків – 435;

гелікоптерів – 350;

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 253 430 (+1 941);

крилатих ракет – 4 549;

кораблів (катерів) – 33;

підводних човнів– 2;

автомобільної техніки та автоцистерн – 91 127 (+202);

спеціальної техніки – 4 134 (+2).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 520-ту добу.

Зараз дивляться

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.