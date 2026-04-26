Россия должна немедленно и безоговорочно вернуть Запорожскую атомную электростанцию ​​Украине, а также гарантировать ее безопасное функционирование в соответствии с международными стандартами.

Об этом во время специального заседания Генеральной Ассамблеи ООН по случаю 40-й годовщины Чернобыльской катастрофы заявил постоянный представитель Украины при ООН Андрей Мельник.

Заявление Мельника по поводу ЗАЭС: что известно

Во время своей речи дипломат отметил, что Чернобыльская площадка не являлась единственным ядерным объектом, захваченным Россией.

Он отметил, что впервые в истории одно государство незаконно оккупировало действующую атомную электростанцию, применив вооруженную силу. Речь идет о Запорожской АЭС – крупнейшей атомной электростанции Европы.

— Этот ядерный шантаж, этот ядерный ужас должен закончиться. Россия должна немедленно и безоговорочно вернуть станцию ​​Украине и гарантировать ее безопасность в соответствии со стандартами МАГАТЭ. Государства-члены ООН должны перестать отводить взгляд и, наконец, ввести скоординированные санкции против российской ядерной энергетической отрасли, – подчеркнул Андрей Мельник.

Мельник напомнил, что русские войска захватили станцию 4 марта 2022 года.

ЗАЭС по-прежнему находится под оккупацией.

По его словам, ЗАЭС используется Россией как заложник и инструмент давления не только против Украины, но и всего международного сообщества.

Напомним, 14 апреля на Запорожской атомной электростанции произошол 13-й с начала российской оккупации блекаут.

Станция полностью потеряла внешнее питание в результате отключения последней внешней линии электропередачи Ферросплавна-1.

Тогда в МАГАТЭ отмечали, что подобные отключения представляют серьезную угрозу ядерной безопасности.

