Вік виходу на пенсію залежить від тривалості періоду, протягом якого людина працювала та сплачувала страхові внески. Цей період називається страховим стажем.

Факти ICTV з’ясували, який трудовий стаж необхідний для призначення пенсії за віком в Україні у 2026 та як він зміниться до 2028 року.

Хто зможе вийти на пенсію у 2026 році

Пенсійний вік в Україні у 2026 році може коливатися, залежно від страхового стажу. Відповідно до чинного законодавства, право на пенсію мають українці, які досягли 65-річного віку та накопичили необхідний страховий стаж.

Зараз дивляться

Як повідомили у ПФУ, в Україні передбачена можливість виходу на пенсію не лише у 65 років, а й раніше. Вік, у якому людина може отримати пенсійні виплати, залежить від тривалості її страхового стажу — тобто періоду, протягом якого вона офіційно працювала та сплачувала відповідні внески.

Страховий стаж для пенсії у 2026 році:

у 60 років можуть піти на пенсію ті, хто має щонайменше 33 роки страхового стажу;

у 63 роки право на пенсію отримують громадяни, які накопичили від 23 років стажу;

у 65 років пенсійні виплати призначаються тим, хто має від 15 років стажу.

Якщо людина досягла 60, 63 або 65 років у 2025 році, але подає заяву на пенсію у 2026-му, для її оформлення потрібно буде на один рік менше страхового стажу, ніж зазначено у вимогах.

Таблиця виходу на пенсію у 2026-2028 роках

Щороку до 2028-го мінімальна вимога до страхового стажу для виходу на пенсію збільшуватиметься на один рік.

Кількість років стажу для виходу на пенсію у 60 років:

з 1 січня 2026 року до 31 грудня 2026 року мінімальний стаж збільшиться до 33 років;

з 1 січня 2027 року до 31 грудня 2027 року для виходу на пенсію знадобиться не менше 34 років;

починаючи з 1 січня 2028 року вимога до страхового стажу досягне 35 років.

Джерело : Пенсійний фонд

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.