Карта боевых действий на 26 апреля 2026 года — ситуация на фронте
За прошедшие сутки на фронте зафиксировано 149 боевых столкновений. Вчера противник применил 50 ракет, сбросил 203 управляемые авиабомбы. Кроме того, он задействовал 9658 дронов-камикадзе и осуществил 3206 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск
Карта боевых действий в Украине на 26 апреля 2026
Ситуация в Украине на 26 апреля 2026
За прошедшие сутки Силы обороны нанесли удары по семи районам сосредоточения вражеской пехоты, трём пунктам управления дронами, командно-наблюдательному пункту, двум артиллерийским системам и одной реактивной системе залпового огня оккупантов.
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях враг трижды атаковал позиции Сил обороны, осуществил 95 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.
На Южно-Слобожанском направлении враг восемь раз штурмовал позиции в районах населенных пунктов Старица, Ветеринарное, Прилипка, Синельниково, Землянки и Зыбино.
На Купянском направлении агрессор восемь раз атаковал в районах населенных пунктов Петропавловка, Радьковка, Новоосиново, Купянск и Кучеровка.
На Лиманском направлении ВСУ отразили девять штурмов в районах населенных пунктов Диброва, Лиман, Новый Мир, Ставки и Среднее.
На Славянском направлении ВСУ остановили три попытки врага продвинуться вперед в районах Рай-Александровки, Озерного и Ямполя.
На Краматорском направлении оккупанты не атаковали.
На Константиновском направлении враг совершил 13 атак вблизи Плещеевки, Константиновки, Иванополья, Предтечиного и Ильиновки.
На Покровском направлении наши защитники остановили 34 штурмовых действия агрессора в районах населенных пунктов Новопавловка, Затишок, Родинское, Новоалександровка, Покровск, Гришино, Котлино, Белицкое, Удачное, Муравка, Молодецкое, Новоподогородное.
На Александровском направлении противник шесть раз атаковал в районах населенных пунктов Александроград, Сичневое, Вороне, Терново и Злагода.
На Гуляйпольском направлении произошло 18 атак оккупантов в районах населенных пунктов Староукраинка, Гуляйполе, Зеленое, Святопетровка, Гуляйпольское и Чаривное, а также в сторону населенных пунктов Копани и Новоселовка.
На Ореховском направлении за прошедшие сутки оккупанты атак не проводили.
Потери РФ на 26 апреля 2026 года
- личного состава – около 1 325 650 (+960);
- танков – 11 892;
- боевых бронированных машин – 24 463 (+5);
- артиллерийских систем – 40 711 (+76);
- реактивных систем залпового огня – 1 753;
- средств противовоздушной обороны – 1 354 (+1);
- самолетов – 435;
- вертолетов – 350;
- беспилотников оперативно-тактического уровня – 258 091 (+2 229);
- крылатых ракет – 4 579 (+30);
- кораблей (катеров) – 33;
- подводных лодок – 2;
- автомобильной техники и автоцистерн – 91 582 (+160);
- специальной техники – 4 136.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 523-е сутки.
