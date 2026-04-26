За прошедшие сутки на фронте зафиксировано 149 боевых столкновений. Вчера противник применил 50 ракет, сбросил 203 управляемые авиабомбы. Кроме того, он задействовал 9658 дронов-камикадзе и осуществил 3206 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск

Ситуация в Украине на 26 апреля 2026

За прошедшие сутки Силы обороны нанесли удары по семи районам сосредоточения вражеской пехоты, трём пунктам управления дронами, командно-наблюдательному пункту, двум артиллерийским системам и одной реактивной системе залпового огня оккупантов.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях враг трижды атаковал позиции Сил обороны, осуществил 95 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.

На Южно-Слобожанском направлении враг восемь раз штурмовал позиции в районах населенных пунктов Старица, Ветеринарное, Прилипка, Синельниково, Землянки и Зыбино.

На Купянском направлении агрессор восемь раз атаковал в районах населенных пунктов Петропавловка, Радьковка, Новоосиново, Купянск и Кучеровка.

На Лиманском направлении ВСУ отразили девять штурмов в районах населенных пунктов Диброва, Лиман, Новый Мир, Ставки и Среднее.

На Славянском направлении ВСУ остановили три попытки врага продвинуться вперед в районах Рай-Александровки, Озерного и Ямполя.

На Краматорском направлении оккупанты не атаковали.

На Константиновском направлении враг совершил 13 атак вблизи Плещеевки, Константиновки, Иванополья, Предтечиного и Ильиновки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 34 штурмовых действия агрессора в районах населенных пунктов Новопавловка, Затишок, Родинское, Новоалександровка, Покровск, Гришино, Котлино, Белицкое, Удачное, Муравка, Молодецкое, Новоподогородное.

На Александровском направлении противник шесть раз атаковал в районах населенных пунктов Александроград, Сичневое, Вороне, Терново и Злагода.

На Гуляйпольском направлении произошло 18 атак оккупантов в районах населенных пунктов Староукраинка, Гуляйполе, Зеленое, Святопетровка, Гуляйпольское и Чаривное, а также в сторону населенных пунктов Копани и Новоселовка.

На Ореховском направлении за прошедшие сутки оккупанты атак не проводили.

Потери РФ на 26 апреля 2026 года

личного состава – около 1 325 650 (+960);

танков – 11 892;

боевых бронированных машин – 24 463 (+5);

артиллерийских систем – 40 711 (+76);

реактивных систем залпового огня – 1 753;

средств противовоздушной обороны – 1 354 (+1);

самолетов – 435;

вертолетов – 350;

беспилотников оперативно-тактического уровня – 258 091 (+2 229);

крылатых ракет – 4 579 (+30);

кораблей (катеров) – 33;

подводных лодок – 2;

автомобильной техники и автоцистерн – 91 582 (+160);

специальной техники – 4 136.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 523-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

