В последние дни погода в Киеве отличалась переменчивостью и контрастами.

Столица находилась под влиянием нестабильных атмосферных процессов, поэтому периоды солнечной погоды сменялись облачностью, местами проходили кратковременные дожди, а температура колебалась в довольно широких пределах. К этому добавлялись порывы ветра и ощутимое похолодание ночью.

Какой будет погода в Киеве в мае 2026 года, читайте в нашем материале.

Сейчас смотрят

Погода в Киеве на выходные

Синоптик Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха рассказала, какой будет погода в ближайшие дни и чего ожидать украинцам.

В период 25–27 апреля в Украине сохранится прохладная погода, но она будет нестабильной — как по температуре, так и по осадкам. Причина этого — атмосферные фронты, которые время от времени будут надвигаться с северо-запада и открывать путь новым волнам холодного воздуха.

Атмосферное давление будет колебаться, а порывистый ветер будет менять направление с юго-западного на северо-западное, из-за чего ощущение холода будет усиливаться.

Также синоптики снова предупреждают об угрозе заморозков. Ночью 25 и 27 апреля на поверхности почвы в большинстве областей возможно понижение температуры ниже нуля. В частности, 25 апреля это коснется восточных и северо-восточных регионов, а 27 апреля — западных и северных областей, местами заморозки возможны даже в воздухе.

Что касается Киевской области и Киева на 25 апреля, то в субботу ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью осадков не будет, а днём местами пройдёт небольшой дождь. Ветер юго-западный, 7–12 м/с.

Температура по области ночью составит +1…+6 °C, на поверхности почвы возможны заморозки 0…–3 °C; днем воздух прогреется до +11…+16 °C. В столице ночью +3…+5 °C, днем +13…+15 °C. Объявлен желтый уровень опасности из-за заморозков, которые могут повредить раннецветущие плодовые деревья.

Прогноз погоды в Киеве на май 2026 года

Синоптики Украинского гидрометеорологического центра также представили предварительный прогноз на май. Согласно климатическим характеристикам, обычно средняя температура мая в Украине составляет +13…+17 °C, в горных районах — +7…+12 °C.

В то же время в прошлые годы в мае фиксировались заморозки до –9,5 °C. Самая высокая температура, зафиксированная в мае, достигала +39 °C.

Погода в Киеве на май 2026 года не будет жаркой. Среднемесячная температура в Украине ожидается несколько ниже нормы — в пределах +12…+15 °C.

В мае ожидается 35–76 мм осадков. В то же время во Львовской и Ивано-Франковской областях, а также в горных районах Закарпатской и Черновицкой областей их будет больше — 88–138 мм. В целом это в пределах нормы, примерно 80–120% от средних многолетних показателей.

Переход к настоящему летнему теплу (когда среднесуточная температура стабильно превышает +15 °C) обычно происходит во второй половине мая, а в горных регионах — ближе к концу месяца или даже в начале июня.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.