Останніми днями погода в Києві вирізнялася мінливістю та контрастами.

Столиця перебувала під впливом нестійких атмосферних процесів, тож періоди сонячної погоди змінювалися хмарністю, місцями проходили короткочасні дощі, а температура коливалася в доволі широких межах. До цього додавалися пориви вітру та відчутне похолодання вночі.

Якою буде погода у Києві у травні 2026 року, читайте в нашому матеріалі.

Погода у Києві на вихідні

Синоптикиня Українського гідрометеорологічного центру Наталя Птуха розповіла, якою буде погода найближчими днями та чого очікувати українцям.

У період 25–27 квітня в Україні утримається прохолодна погода, але вона буде нестійкою — як за температурою, так і за опадами. Причина цього атмосферні фронти, що час від часу надходитимуть із північного заходу та відкриватимуть шлях новим хвилям холодного повітря.

Атмосферний тиск коливатиметься, а поривчастий вітер змінюватиме напрямок із південно-західного на північно-західний, через що відчуття холоду посилюватиметься.

Також синоптики знову попереджають про загрозу заморозків. Уночі 25 та 27 квітня на поверхні ґрунту в більшості областей можливе зниження температури нижче нуля. Зокрема, 25 квітня це стосуватиметься східних і північно-східних регіонів, а 27 квітня — західних і північних областей, місцями заморозки можливі навіть у повітрі.

Щодо Київщини та Києва на 25 квітня, то у суботу очікується хмарна погода з проясненнями. Вночі буде без опадів, а вдень місцями пройде невеликий дощ. Вітер південно-західний, 7–12 м/с.

Температура по області вночі становитиме +1…+6 °C, на поверхні ґрунту можливі заморозки 0…–3 °C; вдень повітря прогріється до +11…+16 °C. У столиці вночі +3…+5 °C, вдень +13…+15 °C. Оголошено жовтий рівень небезпечності через заморозки, які можуть пошкодити ранньоквітучі плодові дерева.

Прогноз погоди в Києві на травень 2026

Синоптики Українського гідрометеорологічного центру також надали попередній прогноз на травень. Відповідно до кліматичної характеристики, зазвичай середня температура травня в Україні становить +13…+17 °C, у гірських районах — +7…+12 °C.

Водночас у минулі роки у травні фіксували заморозки до –9,5 °C. Найвища температура, яку фіксували у травні, сягала +39 °C.

Погода в Києві на травень 2026 року не буде спекотною. Середня місячна температура в Україні очікується дещо нижчою за норму — в межах +12…+15 °C.

У травні очікується 35–76 мм опадів. Водночас у Львівській та Івано-Франківській областях, а також у гірських районах Закарпатської і Чернівецької областей їх буде більше — 88–138 мм. Загалом це в межах норми, приблизно 80–120% від середніх багаторічних показників.

Перехід до по-справжньому літнього тепла (коли середньодобова температура стабільно перевищує +15 °C) зазвичай відбувається у другій половині травня, а в гірських регіонах — ближче до кінця місяця або навіть на початку червня.

