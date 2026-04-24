В 58 отдельной мотопехотной бригаде имени гетмана Ивана Выговского проверяют информацию о возможных правонарушениях и злоупотреблениях.

Об этом заявили в пресс-службе 58 ОМБр и Военной службе правопорядка в Вооруженных Силах Украины.

Проверки в 58 ОМБр: что известно

В 58 бригаде сообщили, что внимательно реагируют на все сигналы, которые могут свидетельствовать о нарушении законодательства или прав военнослужащих.

Сейчас смотрят

Там отмечают, что каждый такой случай проверяется в установленном порядке.

Сейчас по соответствующим направлениям продолжаются проверки и следственные действия уполномоченных органов.

Командование подразделения заявляет, что полностью способствует их проведению и заинтересовано во всестороннем установлении обстоятельств.

В Военной службе правопорядка в Вооруженных Силах Украины подтвердили, что реагируют на все сообщения о возможных нарушениях.

Там отметили, что расследование ситуации в бригаде уже завершается в соответствии с решениями Главнокомандующего ВСУ.

Большинство фактов, которые распространялись в соцсетях, по данным ВСП, уже находились в поле зрения правоохранителей.

По отдельным материалам сейчас рассматривается вопрос открытия уголовных производств.

В бригаде отметили принцип презумпции невиновности — окончательные выводы возможны только после завершения расследования и решения суда.

Также военные призвали медиа и общественность воздержаться от распространения непроверенной информации, которая может повлиять на репутацию военных и боеспособность подразделения.

В ВСП добавили, что ВСУ действуют на основе законности и имеют нулевую толерантность к коррупции.

В 58 ОМБр отмечают, что, несмотря на ситуацию, подразделение продолжает выполнять боевые задачи и удерживает определенные рубежи обороны на Харьковском направлении.

Ранее источники Украинской правды сообщали, что правоохранители задержали заместителя командира 58 отдельной мотопехотной бригады Максима Бобровского из-за вероятного вымогательства взятки за перевод из одной воинской части в другую.

Тогда в подразделении заявляли о полной поддержке досудебного расследования и готовности способствовать установлению всех обстоятельств.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.