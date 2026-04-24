У 58 окремій мотопіхотній бригаді імені гетьмана Івана Виговського перевіряють інформацію про можливі правопорушення та зловживання.

Про це заявили у пресслужбі 58 ОМБр та Військовій службі правопорядку у Збройних Силах України.

Перевірки в 58 ОМБр: що відомо

У 58 бригаді повідомили, що уважно реагують на всі сигнали, які можуть свідчити про порушення законодавства або прав військовослужбовців.

Там наголошують, що кожен такий випадок перевіряється у встановленому порядку.

Наразі за відповідними напрямками тривають перевірки та слідчі дії уповноважених органів.

Командування підрозділу заявляє, що повністю сприяє їхньому проведенню та зацікавлене у всебічному встановленні обставин.

У Військовій службі правопорядку Збройних Сил України підтвердили, що реагують на всі повідомлення про можливі порушення.

Там зазначили, що розслідування ситуації в бригаді вже завершується відповідно до рішень головнокомандувача ЗСУ.

Більшість фактів, які поширювалися у соцмережах, за даними ВСП, вже перебували в полі зору правоохоронців.

За окремими матеріалами наразі розглядають питання відкриття кримінальних проваджень.

У бригаді наголосили на принципі презумпції невинуватості — остаточні висновки можливі лише після завершення розслідування та рішення суду.

Також військові закликали медіа та громадськість утриматися від поширення неперевіреної інформації, яка може вплинути на репутацію військових і боєздатність підрозділу.

У ВСП додали, що ЗСУ діють на засадах законності та мають нульову толерантність до корупції.

У 58 ОМБр наголошують, що, попри ситуацію, підрозділ продовжує виконувати бойові завдання та утримує визначені рубежі оборони на Харківському напрямку.

Раніше джерела Української правди повідомляли, що правоохоронці затримали заступника командира 58 окремої мотопіхотної бригади Максима Бобровського через імовірне вимагання хабаря за переведення з однієї військової частини до іншої.

Тоді в підрозділі заявляли про повну підтримку досудового розслідування та готовність сприяти встановленню всіх обставин.

