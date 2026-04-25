Рынок труда в Украине: в каких областях наибольший спрос на работников

Во время выступления на 19-м Украинском маркетинг-форуме, который прошел 23-24 апреля, CEO и основатель Work.ua Артур Михно поделился свежей статистикой рынка труда по регионам, в частности отметив, где наибольший и наименьший спрос на вакансии.

Так, рынок труда в Украине почти вернулся к довоенному уровню — по состоянию на февраль 2026 года количество вакансий составляет 98% от показателей февраля 2022 года.

Согласно аналитике, самый высокий спрос на работников сейчас фиксируется в западных регионах страны. В частности, лидером является Закарпатская область — здесь количество вакансий превышает довоенный уровень на 187%. Значительный рост демонстрируют Ивано-Франковская (149%), Хмельницкая (143%), Тернопольская (141%) и Черновицкая (139%) области.

В центральных регионах показатели также стабильны или превышают 100%: Винницкая область – 126%, Черкасская область – 114%, Полтавская область – 101%. В то же время в Киевской области количество вакансий не превышает 67%.

Самый низкий спрос на рынке труда наблюдается в прифронтовых и временно оккупированных регионах. В частности, в Луганской области показатель составляет 0%, в Херсонской – 11%, Донецкой – 12%, Запорожской – 46%, Харьковской – 37%.

В то же время, в Черниговской и Сумской областях спрос на вакансии составляет 73% и 76%, а в Одесской и Николаевской областях — 79% и 62% соответственно.

Таким образом, общая тенденция свидетельствует о постепенном возобновлении украинского рынка труда.

