Лідирує Закарпаття: в яких областях України найбільший попит на працівників
- В Україні ринок праці відновився до 98% довоєнного рівня.
- Так, найбільше вакансій наразі у західних областях, зокрема лідирує Закарпатська область.
- Водночас найнижчі показники у прифронтових регіонах, зокрема у Луганській області - 0% вакансій, у Донецькій області - 12%.
Попит на вакансії в Україні відновився до 98% довоєнного рівня, свідчать дані Work.ua.
Ринок праці в Україні: в яких областях найбільших попит на працівників
Під час виступу на 19-му Українському маркетинг-форумі, який пройшов 23–24 квітня, CEO та засновник Work.ua Артур Міхно поділився свіжою статистикою ринку праці по регіонах, зокрема відзначивши де найбільший та найменший попит на вакансії.
Так, ринок праці в Україні майже повернувся до довоєнного рівня — станом на лютий 2026 року кількість вакансій становить 98% від показників лютого 2022 року.
Згідно з аналітикою, найвищий попит на працівників наразі фіксується у західних регіонах країни. Зокрема, лідером є Закарпатська область — тут кількість вакансій перевищує довоєнний рівень на 187%. Також значне зростання демонструють Івано-Франківська (149%), Хмельницька (143%), Тернопільська (141%) та Чернівецька (139%) області.
У центральних регіонах показники також стабільні або перевищують 100%: Вінницька область – 126%, Черкаська область — 114%, Полтавська область— 101%. Водночас у Київській області кількість вакансій не перевищує 67%.
Натомість найнижчий попит на ринку праці спостерігається у прифронтових та тимчасово окупованих регіонах. Зокрема, у Луганській області показник становить 0%, у Херсонській — 11%, Донецькій — 12%, Запорізькій — 46%, Харківській — 37%.
Водночас у Чернігівській та Сумській областях попит на вакансії становить 73% та 76% відповідно, а в Одеській та Миколаївській областях – 79% та 62% відповідно.
Таким чином, загальна тенденція свідчить про поступове відновлення українського ринку праці.