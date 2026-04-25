Попит на вакансії в Україні відновився до 98% довоєнного рівня, свідчать дані Work.ua.

Ринок праці в Україні: в яких областях найбільших попит на працівників

Під час виступу на 19-му Українському маркетинг-форумі, який пройшов 23–24 квітня, CEO та засновник Work.ua Артур Міхно поділився свіжою статистикою ринку праці по регіонах, зокрема відзначивши де найбільший та найменший попит на вакансії.

Так, ринок праці в Україні майже повернувся до довоєнного рівня — станом на лютий 2026 року кількість вакансій становить 98% від показників лютого 2022 року.

Згідно з аналітикою, найвищий попит на працівників наразі фіксується у західних регіонах країни. Зокрема, лідером є Закарпатська область — тут кількість вакансій перевищує довоєнний рівень на 187%. Також значне зростання демонструють Івано-Франківська (149%), Хмельницька (143%), Тернопільська (141%) та Чернівецька (139%) області.

У центральних регіонах показники також стабільні або перевищують 100%: Вінницька область – 126%, Черкаська область — 114%, Полтавська область— 101%. Водночас у Київській області кількість вакансій не перевищує 67%.

Натомість найнижчий попит на ринку праці спостерігається у прифронтових та тимчасово окупованих регіонах. Зокрема, у Луганській області показник становить 0%, у Херсонській — 11%, Донецькій — 12%, Запорізькій — 46%, Харківській — 37%.

Водночас у Чернігівській та Сумській областях попит на вакансії становить 73% та 76% відповідно, а в Одеській та Миколаївській областях – 79% та 62% відповідно.

Таким чином, загальна тенденція свідчить про поступове відновлення українського ринку праці.

Пов'язані теми:

