Бизнес и в частности промышленность на прифронтовых территориях нуждается в комплексной государственной поддержке, ведь создаваемые рабочие места являются залогом содержания и возвращения людей.

Такое убеждение высказал глава Ассоциации прифронтовых городов и общин Игорь Терехов в своей колонке на портале Укринформ.

Что сказал Терехов о прифронтовой промышленности

– Даже под обстрелами хранится часть промышленности – и именно она держит экономическую жизнь. Работают предприятия – работает транспорт, энергетика, малый бизнес. Есть работа – остаются люди, – подчеркнул он.

Игорь Терехов перечислил ряд инструментов, которые должны быть внедрены государством для поддержки промышленности в прифронтовых регионах.

– Речь идет о создании понятных и долгосрочных условий для инвесторов: налоговые стимулы для новых производств, упрощение импорта оборудования, возможность ускоренной амортизации. Не менее важно страхование военных рисков, государственные гарантии для кредитования и отдельные инструменты поддержки для прифронтовых регионов – рассказал глава АПМГ.

Параллельно, добавил он, необходимо обеспечить доступ к финансированию через льготные кредитные программы и развитие специализированных инструментов для промышленности.

– Отдельную роль играют общины. Именно на местном уровне лучше видно, какие проекты могут стать точками роста, где есть кадровый потенциал и как работать с инвесторами. Поэтому общины должны получить больше инструментов для запуска экономического развития, – отметил чиновник.

По его мнению, если это не сделать сейчас, после войны Украина может столкнуться с оттоком рабочей силы за границу и окончательным закреплением сырьевой модели экономики.

– При таком сценарии восстановление, конечно, произойдет, но без украинского экономического прорыва, – констатировал Игорь Терехов.

Фото: Асоциация прифронтовых городов и общин

Связанные темы:

