Колишній директор Житомирського бронетанкового заводу визнав свою провину в мільйонній розтраті.

Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП).

За інформацією САП, Вищий антикорупційний суд затвердив угоду про визнання винуватості між прокурором та колишнім директором Житомирського бронетанкового заводу.

Йдеться про справу, яка стосується розтрати майна Державного агентства резерву України, зокрема, 20 двигунів УТД-20 вартістю понад 5,7 млн грн.

Як стверджують в САП, його визнали винним за ч. 5 ст. 191 (Зловживання службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу України.

Відповідно до угоди про визнання винуватості, чоловіку призначили покарання у вигляді восьми років позбавлення волі.

Крім тюремного терміну, вирок передбачає трирічну заборону обіймати керівні посади на державних підприємствах та часткову конфіскацію майна.

Попри оголошений вирок, ексдиректора звільнили від реального відбування у в’язниці, встановивши йому іспитовий строк.

Згідно з угодою, засуджений залишатиметься на волі за умови виконання низки обов’язків, визначених законом.

Умови угоди зобов’язують колишнього посадовця не лише повністю компенсувати заподіяні державі збитки, а й спрямувати 12 млн грн на потреби ЗСУ через благодійний фонд Повернись живим.

