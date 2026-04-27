Ситуация в энергосистеме очень сложная. Именно поэтому энергетики разработали графики отключения электроэнергии.

Факты ICTV узнавали, что делать, когда отключение света в Украине происходит не по графикам, и куда жаловаться.

Куда жаловаться на отключение света вне графиков

Прежде всего нужно проверить, действительно ли по графику в вашей группе должна быть электроэнергия. Для этого стоит войти на сайт Yasno или ДТЭК, выбрать регион, город, а также указать улицу и адрес. С правой стороны высветится, к какой группе относится адрес. Ниже можно увидеть почасовой график отключения света.

Если света нет в то время, когда по графику он отсутствует или возможны отключения электроэнергии, то жаловаться никуда не нужно. Стоит дождаться, когда включат свет по графику.

Но если даже в часы, когда по графику должна быть электроэнергия, ее нет — стоит позвонить на горячую линию Yasno. Также жалобу можно подать в письменном виде. Ее принимает Национальная комиссия, которая осуществляет государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.

Варианты подачи жалобы:

  • Обычное письмо можно отправить на следующий адрес: город Киев, улица Семьи Бродских 19, индекс получателя 03057.
  • Отправить письмо на электронную почту pr@nerc.gov.ua.
  • Оставить обращение можно по телефону +380 (44) 204-70-27

Имейте в виду, что жалобы или претензии, которые не имеют ваших данных, в них отсутствует имя, фамилия, отчество и место жительства, рассматриваться не будут. В жалобе обязательно нужно указать вопросы и требования к поставщику электроэнергии. После этого слева ставится подпись, а справа — дата обращения.

Также стоит учитывать погодные условия, ведь во время ливня, сильного ветра и шквалов возможно обесточивание, из-за повреждения линий.

Куда жаловаться на отключение света: телефонные номера

Ниже опубликованы номера ДТЭК, куда стоит звонить в случае отключения света не по графикам.

Киев и область:

  • 0800501588
  • +380672101588
  • +380502101588
  • +380732021588
  • +380442021588
  • 0800400740
  • +380674957040
  • +380994957040
  • +380934957040
  • +380444590740

Днепропетровская область:

  • 0800301497
  • +380667909900
  • +380677909900
  • +380637909900
  • +380567909900

Донецкая область:

  • 0800500473
  • +380964500473
  • +380994500473
  • +380934500473
  • +380629450473

Одесская область:

  • 0800409090
  • +380687509090
  • +380957509090
  • +380737509090
  • +380487059090

Пользователи из других населенных пунктов могут обратиться по следующим номерам:

  • Государственная инспекция энергетического надзора Украины: +38 (073) 957-20-28 (внутренний 502); телефон “горячей линии”: +38 (073) 957-20-27.
  • Министерство энергетики Украины 0 800 50 70 52 или 044-594-65-45.
  • Горячая правительственная линия 1545, 1539.

Также можно обратиться в обслуживающую компанию, ведь причина отсутствия электроэнергии может не зависеть от графиков отключений. Иногда проблема связана с неисправностью систем в доме, или даже в квартире. Обслуживающая компания принимает обращения. Если электрики обслуживающей компании не нашли повреждений в доме, обращение передается в компанию Yasno.

Читайте также
Шмыгаль: Украина отобрала оборудование на европейских ТЭС для восстановления энергетики

Связанные темы:

Отключение электроэнергииэлектроэнергия
