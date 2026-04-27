Пособия на ребенка до 1 и 3 лет: размеры и порядок оформления в 2026 году
В Украине наблюдается дефицит кадров на рынке труда, поэтому остро стоит проблема возвращения женщин на работу после рождения ребенка.
Ситуация осложняется тем, что большинство государственных детских садов принимают детей преимущественно с трехлетнего возраста. Из-за этого родители, которые могли бы и хотели бы выйти на работу раньше, просто не имеют возможности оставить ребенка под присмотром.
Именно для решения этой проблемы государство и ввело систему єЯсла. Ее суть заключается в том, что родители смогут выбирать альтернативные формы ухода за ребенком. Это могут быть частные детские сады, няни или другие услуги по уходу, а государство будет компенсировать эти расходы в виде ежемесячной выплаты.
Размер выплат на ребенка до 1 и 3 лет
С 1 января 2026 года в Украине действует обновленная система государственной поддержки семей с детьми. Она охватывает сразу две разные программы:
- пособие на ребенка до 1 года,
- выплаты для детей в возрасте от 1 до 3 лет в рамках проекта єЯсла.
Как сообщили в Министерстве социальной политики, с 2026 года вводится пособие по уходу за ребенком до достижения им годовалого возраста.
Право на него имеет мать или другой законный представитель, который фактически ухаживает за ребенком после завершения выплат в связи с беременностью и родами.
Размер выплат на ребенка до 1 года:
- 7 000 грн в месяц;
- 10 500 грн, если ребенок имеет инвалидность.
Пособие назначается только по обращению и выплачивается со следующего дня после окончания декретного отпуска.
В Минсоцполитики также уточнили, что если по состоянию на 1 января 2026 года ребенку еще не исполнился год, семья имеет право получать эту выплату с этой даты.
Выплаты на ребенка до 3 лет в 2026 году: программа єЯсла
Другая программа касается родителей детей в возрасте от 1 до 3 лет, которые выходят на работу на полный рабочий день.
Как пояснила первый заместитель министра социальной политики Людмила Шемелинец, главное условие — официальное трудоустройство на полную занятость.
Размер выплат в рамках программы єЯсла:
- 8 000 грн ежемесячно;
- 12 000 грн — для ребенка с инвалидностью.
На что можно потратить деньги по программе єЯсла
По словам Людмилы Шемелинец, ежемесячные выплаты на ребенка до 3 лет в 2026 году не выдаются “на руки”. Они привязаны к ребенку и могут использоваться только на определенные услуги.
Потратить их можно на:
- частный детский сад;
- услуги няни;
- развивающие кружки.
Для этого родители должны оформить специальную карту со счетом. Оплата будет разрешена только тем услугам, которые соответствуют определенным правительством КВЭДам.
Выплаты на ребенка до 1 и 3 лет: как оформить
Как сообщили в Пенсионном фонде Украины, для получения выплат в рамках помощи на ребенка до 1 года и программы єЯсла Ощадбанк открывает специальные счета для заявителей.
Как работает механизм оформления выплаты на ребенка до 3 лет:
- Один из родителей или законный представитель подает письменное заявление на назначение выплаты — либо пособия по уходу за ребенком до 1 года, либо участия в программе єЯсла. Обратиться можно в сервисный центр ПФУ, ЦНАП или орган местного самоуправления.
- После обработки заявления Пенсионный фонд Украины передает необходимые данные в АО Ощадбанк.
- На основании этих данных банк открывает специальный счет для зачисления средств.
- Заявитель получает уведомление об открытии счета и поступлении выплат.
- После этого необходимо обратиться в отделение Ощадбанка для оформления и получения платежной карты.
Для получения карты в банке необходимо иметь при себе паспорт и идентификационный код. Никаких дополнительных справок не требуется.
Правительство работает над расширением возможностей подачи заявок, в частности через приложение Дія.
Кто не сможет получить выплаты
В Минсоцполитики отмечают, что на данный момент программа єЯсла предусмотрена только для тех, кто выходит на полный рабочий день. Поэтому физические лица-предприниматели (ФЛП) пока не входят в перечень получателей этой помощи. Отдельно в министерстве подчеркнули, что уровень доходов семьи не влияет на назначение выплат.
На реализацию всех детских программ в 2026 году предусмотрено 29 млрд гривен, включая выплаты при рождении ребенка.
— По нашим подсчетам, этих средств должно хватить, — отметила Людмила Шемелинец.
Также правительство планирует следующий этап реформы: с 2028 года может заработать программа єСадок для детей в возрасте от 3 до 6 лет с ежемесячной поддержкой за счет местных бюджетов.