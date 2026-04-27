В Украине наблюдается дефицит кадров на рынке труда, поэтому остро стоит проблема возвращения женщин на работу после рождения ребенка.

Ситуация осложняется тем, что большинство государственных детских садов принимают детей преимущественно с трехлетнего возраста. Из-за этого родители, которые могли бы и хотели бы выйти на работу раньше, просто не имеют возможности оставить ребенка под присмотром.

Именно для решения этой проблемы государство и ввело систему єЯсла. Ее суть заключается в том, что родители смогут выбирать альтернативные формы ухода за ребенком. Это могут быть частные детские сады, няни или другие услуги по уходу, а государство будет компенсировать эти расходы в виде ежемесячной выплаты.

Сейчас смотрят

Размер выплат на ребенка до 1 и 3 лет

С 1 января 2026 года в Украине действует обновленная система государственной поддержки семей с детьми. Она охватывает сразу две разные программы:

пособие на ребенка до 1 года,

выплаты для детей в возрасте от 1 до 3 лет в рамках проекта єЯсла.

Как сообщили в Министерстве социальной политики, с 2026 года вводится пособие по уходу за ребенком до достижения им годовалого возраста.

Право на него имеет мать или другой законный представитель, который фактически ухаживает за ребенком после завершения выплат в связи с беременностью и родами.

Размер выплат на ребенка до 1 года:

7 000 грн в месяц;

10 500 грн, если ребенок имеет инвалидность.

Пособие назначается только по обращению и выплачивается со следующего дня после окончания декретного отпуска.

В Минсоцполитики также уточнили, что если по состоянию на 1 января 2026 года ребенку еще не исполнился год, семья имеет право получать эту выплату с этой даты.

Выплаты на ребенка до 3 лет в 2026 году: программа єЯсла

Другая программа касается родителей детей в возрасте от 1 до 3 лет, которые выходят на работу на полный рабочий день.

Как пояснила первый заместитель министра социальной политики Людмила Шемелинец, главное условие — официальное трудоустройство на полную занятость.

Размер выплат в рамках программы єЯсла:

8 000 грн ежемесячно;

12 000 грн — для ребенка с инвалидностью.

На что можно потратить деньги по программе єЯсла

По словам Людмилы Шемелинец, ежемесячные выплаты на ребенка до 3 лет в 2026 году не выдаются “на руки”. Они привязаны к ребенку и могут использоваться только на определенные услуги.

Потратить их можно на:

частный детский сад;

услуги няни;

развивающие кружки.

Для этого родители должны оформить специальную карту со счетом. Оплата будет разрешена только тем услугам, которые соответствуют определенным правительством КВЭДам.

Выплаты на ребенка до 1 и 3 лет: как оформить

Как сообщили в Пенсионном фонде Украины, для получения выплат в рамках помощи на ребенка до 1 года и программы єЯсла Ощадбанк открывает специальные счета для заявителей.

Как работает механизм оформления выплаты на ребенка до 3 лет:

Один из родителей или законный представитель подает письменное заявление на назначение выплаты — либо пособия по уходу за ребенком до 1 года, либо участия в программе єЯсла. Обратиться можно в сервисный центр ПФУ, ЦНАП или орган местного самоуправления. После обработки заявления Пенсионный фонд Украины передает необходимые данные в АО Ощадбанк. На основании этих данных банк открывает специальный счет для зачисления средств. Заявитель получает уведомление об открытии счета и поступлении выплат. После этого необходимо обратиться в отделение Ощадбанка для оформления и получения платежной карты.

Для получения карты в банке необходимо иметь при себе паспорт и идентификационный код. Никаких дополнительных справок не требуется.

Правительство работает над расширением возможностей подачи заявок, в частности через приложение Дія.

Кто не сможет получить выплаты

В Минсоцполитики отмечают, что на данный момент программа єЯсла предусмотрена только для тех, кто выходит на полный рабочий день. Поэтому физические лица-предприниматели (ФЛП) пока не входят в перечень получателей этой помощи. Отдельно в министерстве подчеркнули, что уровень доходов семьи не влияет на назначение выплат.

На реализацию всех детских программ в 2026 году предусмотрено 29 млрд гривен, включая выплаты при рождении ребенка.

— По нашим подсчетам, этих средств должно хватить, — отметила Людмила Шемелинец.

Также правительство планирует следующий этап реформы: с 2028 года может заработать программа єСадок для детей в возрасте от 3 до 6 лет с ежемесячной поддержкой за счет местных бюджетов.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.