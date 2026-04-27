Выплаты при рождении ребенка в 2026 году: как оформить и какие документы нужны
- В 2026 году в Украине изменили систему помощи при рождении ребенка, обновили правила и подходы к выплатам.
- Государство увеличило поддержку семей и ввело новые виды помощи для различных периодов ухода за ребенком.
- Появились дополнительные программы поддержки родителей, которые зависят от возраста ребенка и условий ухода.
С 1 января 2026 года в Украине вступили в силу новые правила государственной помощи семьям с детьми. Они предусмотрены Законом № 4681-IX от 5 ноября 2025 года, который существенно обновил подход к поддержке родителей, совместив повышение действующих выплат с введением новых программ.
Государство пересмотрело всю систему того, какие выплаты при рождении ребенка можно получить в Украине в 2026 году и как долго они выплачиваются.
Сколько платят за рождение ребенка в 2026 году и кто может их оформить, читайте в нашем материале.
Какие выплаты при рождении ребенка можно получить в Украине в 2026 году
Ключевое изменение 2026 года — существенное увеличение единовременной выплаты. Размер пособия при рождении ребенка в 2026 году составляет 50 000 грн за каждого родившегося ребенка. Эта сумма выплачивается на детей, появившихся на свет после 31 декабря 2025 года.
Выплату при рождении ребенка в 2026 году может оформить один из родителей или законный опекун, с которым ребенок постоянно проживает. Выплата назначается только при условии подачи заявления.
К заявлению прилагаются:
- свидетельство о рождении ребенка или решение об установлении опеки;
- паспорт или другой документ, удостоверяющий личность и гражданство Украины.
Подать документы необходимо в течение 12 месяцев со дня рождения ребенка.
Таким образом, сумма выплаты при рождении ребенка в 2026 году — это фиксированная сумма в размере 50 тыс. грн, которая выплачивается по новым правилам без распределения на ежемесячные части, как это было ранее.
Переходные выплаты для детей, рожденных до 2026 года
Для семей, в которых дети родились до 31 декабря 2025 года включительно, действует прежняя система. Она сохраняется до полного завершения выплат и составляет 41 280 грн.
Механизм выплат остается неизменным:
- 10 320 грн — единовременно;
остальная сумма — равными частями в течение 36 месяцев.
Эти выплаты осуществляются по правилам, утвержденным постановлением КМУ от 27.12.2001.
Виды выплат при рождении ребенка в 2026 году
Отдельный блок — это новые виды поддержки, в частности, пособие по уходу за ребенком до 1 года.
Пособие по уходу за ребенком до 1 года назначается:
- матери или другому законному представителю;
- фактически осуществляющему уход за ребенком.
Оно назначается после завершения декретного отпуска или соответствующих выплат и выплачивается ежемесячно до достижения ребенком одного года.
Размеры в 2026 году:
- 7 000 грн в месяц;
- 10 500 грн — если ребенок имеет инвалидность.
Важно, что это пособие не предоставляется приемным родителям и опекунам учреждений институционального ухода.
Отдельно предусмотрено переходное правило: родители детей, которым по состоянию на 1 января 2026 года еще не исполнился год, также могут получить эти средства при условии подачи заявления в Пенсионный фонд.
Программа єЯсла: поддержка родителей после 1 года
Еще одно нововведение 2026 года — государственная программа єЯсла. Она рассчитана на семьи, где один из родителей возвращается на работу после достижения ребенком одного года.
Условия программы:
- ребенку в возрасте от 1 до 3 лет;
- один из родителей работает полный рабочий день;
- заключен официальный договор с поставщиком услуг по уходу.
Размер пособия:
- 8 000 грн в месяц;
- 12 000 грн — если ребенок с инвалидностью.
Средства можно потратить только на официальные услуги, такие как ясли, частные детские сады или няню. Оплата осуществляется исключительно через специальный счет с использованием Дія.Картки.
Как оформить выплаты: куда обращаться и какие документы нужны
Все виды пособий в 2026 году оформляются по заявлению в Пенсионный фонд Украины — как в бумажной, так и в электронной форме.
Базовый пакет документов включает:
- заявление о назначении пособия;
- свидетельство о рождении ребенка или решение об опеке;
- паспорт и идентификационный код заявителя;
- дополнительные документы (например, приказ о выходе на работу — для яслей).
Выплаты при рождении ребенка в 2026 году назначаются только после обращения, автоматического начисления не предусмотрено.
Кто имеет право на пособие
Получить государственную поддержку могут:
- один из биологических родителей;
- законные опекуны;
- лица, фактически осуществляющие уход за ребенком.