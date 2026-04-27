С 1 января 2026 года в Украине вступили в силу новые правила государственной помощи семьям с детьми. Они предусмотрены Законом № 4681-IX от 5 ноября 2025 года, который существенно обновил подход к поддержке родителей, совместив повышение действующих выплат с введением новых программ.

Государство пересмотрело всю систему того, какие выплаты при рождении ребенка можно получить в Украине в 2026 году и как долго они выплачиваются.

Сколько платят за рождение ребенка в 2026 году и кто может их оформить

Какие выплаты при рождении ребенка можно получить в Украине в 2026 году

Ключевое изменение 2026 года — существенное увеличение единовременной выплаты. Размер пособия при рождении ребенка в 2026 году составляет 50 000 грн за каждого родившегося ребенка. Эта сумма выплачивается на детей, появившихся на свет после 31 декабря 2025 года.

Выплату при рождении ребенка в 2026 году может оформить один из родителей или законный опекун, с которым ребенок постоянно проживает. Выплата назначается только при условии подачи заявления.

К заявлению прилагаются:

свидетельство о рождении ребенка или решение об установлении опеки;

паспорт или другой документ, удостоверяющий личность и гражданство Украины.

Подать документы необходимо в течение 12 месяцев со дня рождения ребенка.

Таким образом, сумма выплаты при рождении ребенка в 2026 году — это фиксированная сумма в размере 50 тыс. грн, которая выплачивается по новым правилам без распределения на ежемесячные части, как это было ранее.

Переходные выплаты для детей, рожденных до 2026 года

Для семей, в которых дети родились до 31 декабря 2025 года включительно, действует прежняя система. Она сохраняется до полного завершения выплат и составляет 41 280 грн.

Механизм выплат остается неизменным:

10 320 грн — единовременно;

остальная сумма — равными частями в течение 36 месяцев.

Эти выплаты осуществляются по правилам, утвержденным постановлением КМУ от 27.12.2001.

Виды выплат при рождении ребенка в 2026 году

Отдельный блок — это новые виды поддержки, в частности, пособие по уходу за ребенком до 1 года.

Пособие по уходу за ребенком до 1 года назначается:

матери или другому законному представителю;

фактически осуществляющему уход за ребенком.

Оно назначается после завершения декретного отпуска или соответствующих выплат и выплачивается ежемесячно до достижения ребенком одного года.

Размеры в 2026 году:

7 000 грн в месяц;

10 500 грн — если ребенок имеет инвалидность.

Важно, что это пособие не предоставляется приемным родителям и опекунам учреждений институционального ухода.

Отдельно предусмотрено переходное правило: родители детей, которым по состоянию на 1 января 2026 года еще не исполнился год, также могут получить эти средства при условии подачи заявления в Пенсионный фонд.

Программа єЯсла: поддержка родителей после 1 года

Еще одно нововведение 2026 года — государственная программа єЯсла. Она рассчитана на семьи, где один из родителей возвращается на работу после достижения ребенком одного года.

Условия программы:

ребенку в возрасте от 1 до 3 лет;

один из родителей работает полный рабочий день;

заключен официальный договор с поставщиком услуг по уходу.

Размер пособия:

8 000 грн в месяц;

12 000 грн — если ребенок с инвалидностью.

Средства можно потратить только на официальные услуги, такие как ясли, частные детские сады или няню. Оплата осуществляется исключительно через специальный счет с использованием Дія.Картки.

Как оформить выплаты: куда обращаться и какие документы нужны

Все виды пособий в 2026 году оформляются по заявлению в Пенсионный фонд Украины — как в бумажной, так и в электронной форме.

Базовый пакет документов включает:

заявление о назначении пособия;

свидетельство о рождении ребенка или решение об опеке;

паспорт и идентификационный код заявителя;

дополнительные документы (например, приказ о выходе на работу — для яслей).

Выплаты при рождении ребенка в 2026 году назначаются только после обращения, автоматического начисления не предусмотрено.

Кто имеет право на пособие

Получить государственную поддержку могут:

один из биологических родителей;

законные опекуны;

лица, фактически осуществляющие уход за ребенком.

Источник : Пенсионный фонд

