Глобальные военные расходы демонстрируют непрерывный рост в течение 11 лет, достигнув новых пиков в 2025 году благодаря стремительному увеличению расходов в Европе до $864 млрд. В то же время США, Китай и Россия остаются странами, которые тратят больше денег на оружие.

Об этом говорится в отчете Стокгольмского Международного института исследований проблем мира (SIPRI).

Военные расходы в Европе: как изменились

Военные бюджеты 29 европейских стран НАТО в 2025 году совокупно достигли $559 млрд. В то же время большинство из них (22 государства) выделяют на оборону не менее 2% своего внутреннего валового продукта.

Среди этих стран больше денег на оборону потратила Германия. Согласно отчету ее расходы увеличились на 24% по сравнению с предыдущим годом и составляют около $114 млрд.

Расходы Германии превысили порог в 2% впервые с 1990 года, достигнув 2,3% ВВП в 2025 году.

Испания продемонстрировала рост оборонного бюджета на 50%. В 2025 году военные расходы страны достигли $40,2 млрд, что позволило Мадриду впервые преодолеть отметку в 2% ВВП с 1994 года.

Украина вошла в семерку стран мира по объему военных расходов. В 2025 году оборонные расходы государства выросли еще на 20% и составили $84,1 млрд, что составляет 40% ВВП.

Великобритания и Франция продемонстрировали разнонаправленную динамику. В частности, Великобритания сократила свой военный бюджет на 2% – до $89 млрд. В то же время Франция наоборот нарастила расходы на 1,5%, доведя их до $68 млрд.

Три страны, которые тратят больше всего на оружие

В то же время США, Китай и Россия до сих пор выделяют больше денег среди всех стран мира. На эти три страны приходится всего $1,48 трлн, или 51% мировых расходов.

Снижение военного бюджета США до $954 млрд в 2025 году обусловлено прежде всего отсутствием новых пакетов финансовой помощи для Украины. Это стало ключевым фактором, затормозившим рост расходов Вашингтона на оборону.

Согласно новой Стратегии нацбезопасности, США увеличили расходы именно на ядерное и конвенционное вооружение. Это необходимо Белому дому для удержания лидерства в Западном полушарии и эффективного сдерживания Китая в Индо-Тихоокеанском регионе.

Пауза в росте оборонного бюджета США была лишь временной, считает директор программы военных расходов и производства вооружения SIPRI Нан Тян. Уже в 2026 году расходы Вашингтона могут превысить отметку в $1 трлн, а к 2027 году – увеличиться до $1,5 трлн.

Кроме того, Китай и Россия продолжают наращивать военные мощности. В частности, оборонный бюджет Пекина вырос на 7,4%, достигнув $336 млрд. В то же время расходы Москвы увеличились на 5,9%, составив $190 млрд.

Согласно данным исследователей, в последнее время Германия значительно увеличила экспорт оружия, заняв четвертое место в мире.

В 2025 году мировые военные расходы выросли на 2,9% – до $2,89 трлн, свидетельствует отчет SIPRI.

