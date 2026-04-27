Ситуация на мировом энергетическом рынке остается нестабильной из-за событий на Ближнем Востоке. Именно они влияют на стоимость нефтепродуктов в Европе, откуда Украина импортирует топливо, и затрудняют любые прогнозы.

Чего ожидать украинским водителям от цен на АЗС в мае 2026 года — рассказал аналитик консалтинговой компании Нефтерынок Александр Сиренко.

Прогноз на май: рынок без четких ориентиров

Из-за динамичного развития событий на Ближнем Востоке прогнозировать ситуацию на рынке сложно даже на короткий период.

— Сейчас невозможно дать прогноз даже на пару недель вперед, потому что ситуация очень динамична и меняется постоянно, — пояснил эксперт.

По словам Александра Сиренко, цены на нефть могут резко меняться в течение одного дня, что сразу же влияет на стоимость топлива в Европе и на границе Украины.

В конце апреля стоимость дизельного топлива в Европе составляет около $1250 за тонну, что соответствует примерно 80 грн за литр на границе.

В то же время поведение операторов АЗС в Украине остается разным: часть сетей поднимала цены в начале апреля, другие снижали в конце месяца, а некоторые фиксировали их еще с конца марта.

Чего ждать водителям в мае

Эксперт отметил, что в мае ситуация на рынке будет напрямую зависеть от внешних факторов.

— Если внешний рынок пойдет вниз, водителям стоит рассчитывать на большее количество акций. Сети будут реагировать и конкурировать за клиента, — пояснил аналитик.

В то же время существенное снижение цен возможно только в случае снижения мировых котировок.

— Если нефть вернется к уровням февраля, тогда можно будет говорить о снижении цен на заправках, — добавил эксперт.

Пока же рынок остается зависимым от внешних факторов, поэтому водителям стоит ориентироваться на постоянные колебания цен.

Александр Сиренко также обратил внимание, что в других странах для сдерживания цен применяют снижение налогов на топливо, тогда как в Украине этот подход не используют. Власти объясняют это необходимостью пополнения бюджета и обязательствами перед международными партнерами, в частности МВФ.

В то же время, по его словам, действующие программы поддержки охватывают не всех потребителей, в частности бизнес.

