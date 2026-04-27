В последнее время мы не так часто сталкиваемся с массовыми отключениями света, но непредвиденные ситуации могут случиться в любой момент. Технические неисправности, погодные условия или другие факторы могут внезапно оставить нас без жизненно необходимого ресурса.

Факты ICTV узнавали, куда обращаться киевлянам, если нет света, и в каких случаях стоит звонить.

Куда звонить, если нет света в Киеве

Киевляне могут обратиться в коммунально-бюджетное учреждение по номеру 15-51.

По номеру телефона 15-51 операторы КБУ Контактный центр города Киева принимают жалобы и предложения от жителей Киева. Сама организация была основана на базе бывшей службы помощи киевлянам Call-центр 15-51 и входит в единую систему обработки обращений в органы власти.

Специалисты Контактного центра оперативно в режиме онлайн направляют обращения граждан в соответствующие структурные подразделения администрации Киева, чтобы предоставить компетентный и развернутый ответ от исполнителей.

Обратиться можно:

по номеру 15-51 (со стационарного или мобильного);

в мобильном приложении 15-51;

по номеру (044) 205-73-37 (с междугороднего).

В случае отсутствия электричества также можно позвонить на горячую линию ДТЭК.

ДТЭК Киевские электросети выполняет функции оператора системы распределения электрической энергии в Киеве. ДТЭК отвечает за:

качество и надежность электроснабжения;

управление системой распределения электроэнергии всем абонентам региона;

обслуживание и ремонт линий электропередач, подстанций и других энергообъектов;

присоединение к электросетям новых потребителей.

Поэтому, в случае длительного отключения электричества, киевляне могут выяснить причину и пожаловаться по номерам:

Многоканальный круглосуточный колл-центр: +38 (044) 459 07 40

Отдельная линия для юридических клиентов: +38 (050) 495 70 40

Для мобильных телефонов:

+38 (067) 495 70 40

+38 (099) 495 70 40

+38 (093) 495 70 40

Звонки согласно тарифам мобильных операторов: 0 800 400 740

Также можно обратиться в компанию Yasno. Она входит в Группу ДТЭК, поставляет электроэнергию и газ, предлагает частным и юридическим клиентам решения по энергоэффективности, электромобильности и другие услуги.

Позвонить в Yasno можно по телефонам:

+38 (044) 277 18 18

+38 (066) 277 18 18

+38 (093) 277 18 18

+38 (067) 277 18 18

Также можно обратиться к операторам через мессенджеры: Viber, Тelegram, Facebook.

В каких случаях стоит звонить

Сегодня трудно понять, когда стоит звонить на горячие линии компаний-поставщиков, ведь отключение может быть стабилизационное и происходить по графику.

Поэтому потребителям электроэнергии советуют звонить только в случае очень длительного отключения электроэнергии, то есть более 5-8 часов.

