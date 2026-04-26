Украинские специалисты уже обследовали восемь выведенных из эксплуатации тепловых электростанций в Латвии, Литве, Словакии, Австрии и Хорватии. Они определили оборудование, которое можно передать в Украину.

Об этом сообщил первый вице-премьер — министр энергетики Денис Шмыгаль во время заседания Ukraine Energy Coordinating Group (Энергетический Рамштайн).

Оборудование для украинских ТЭС

По словам Шмыгаля, украинские специалисты уже обследовали восемь ТЭС в Латвии, Литве, Словакии, Австрии и Хорватии.

Как отметил министр энергетики, они определили оборудование, которое можно передать в Украину.

– Сейчас переходим к следующему этапу – физической доставке и передаче на поврежденные энергетические объекты, – сказал Шмыгаль.

По его словам, подготовка Украины к следующей зиме является ключевым вызовом.

Шмыгаль рассказал, что четко определены приоритеты, в частности, необходима защита энергоструктуры, ускорение закупки оборудования и материалов для ремонтов, развитие распределенной генерации, масштабная ремонтная кампания и накопление газовых запасов.

Министр рассказал, что Украине нужно минимум €5,4 млрд для подготовки к отопительному сезону.

Он отметил, что эффективное использование Фонда поддержки энергетики Украины также чрезвычайно важно. Как добавил Шмыгаль, в настоящее время необходимый объем финансирования составляет €829 млн.

В то же время министр энергетики поблагодарил за высокий уровень солидарности, которую партнеры продолжают демонстрировать. По его мнению, каждый вклад важен, имеет значение и дает результат для Украины.

Связанные темы:

