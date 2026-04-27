Командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді з позивним Мадяр заявив, що українські військові перевиконують план зі знищення російських сил.

Про це він розповів в інтерв’ю BBC.

Знищення російських військових

За словами Бровді, Сили безпілотних систем становлять лише 2% від загальної чисельності ЗСУ, однак на них припадає третина всіх уражених цілей ворога.

Він наголосив, що територія РФ на відстані 1 500–2 000 км більше не є безпечним тилом для росіян, оскільки українські дрони здатні завдавати ударів углиб країни-агресора.

Також командувач повідомив, що за минулий тиждень було уражено десятки цілей, зокрема офіцерів ФСБ на тимчасово окупованих територіях та енергетичні об’єкти в Росії.

Окремим пріоритетом Бровді назвав скорочення переваги Росії у живій силі. За його словами, екіпажі дронів мають завдання щомісяця знищувати більше російських військових, ніж Росія здатна мобілізувати — понад 30 тис. осіб.

— 30% усіх ударів дронами має припадати на військовий персонал. Можете назвати це планом знищення, так, і зараз ми його перевиконуємо, — каже Бровді.

Бровді стверджує, що цього показника вдається досягати вже чотири місяці поспіль.

Водночас він підкреслив, що головна мета Сил безпілотних систем — стримування російського наступу, а не масштабні контрнаступальні операції. Крім того, командувач вважає, що високі втрати та удари по тилових об’єктах можуть впливати на моральний стан російського суспільства.

Джерело : BBC

Пов'язані теми:

