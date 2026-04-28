В среду, 29 апреля, не планируют отключать электроснабжение во всех регионах Украины.

Об этом говорится в сообщении, обнародованном на Telegram-канале Национальной энергетической компании Укрэнерго.

По информации Укрэнерго, по Украине не планируют применять отключение электричества на следующие сутки.

Однако в компании отмечают, что энергоемкие процессы следует перенести на дневное время – с 10:00 до 16:00.

В то же время в Укрэнерго просят потребителей ограничить пользование мощными энергоприборами в вечернее время – с 18:00 до 22:00.

Какая ситуация в энергосистеме 28 апреля

По данным компании, самая сложная ситуация с энергосистемой наблюдается в Сумской области в результате российской атаки беспилотниками.

Как отмечают в Укрэнерго, там многие потребители находятся без света из-за ударов РФ по энергоструктуре.

Кроме того, утром 28 апреля были обесточивания из-за обстрелов в Запорожской и Харьковской областях.

В результате повреждения линий электропередачи из-за порывов ветра без света остались более 100 населенных пунктов в девяти областях – Сумской, Хмельницкой, Харьковской, Черниговской, Днепропетровской, Одесской, Полтавской, Херсонской и Киевской.

