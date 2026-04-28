29 апреля отключений света не будет — Укренерго
В среду, 29 апреля, не планируют отключать электроснабжение во всех регионах Украины.
Об этом говорится в сообщении, обнародованном на Telegram-канале Национальной энергетической компании Укрэнерго.
Однако в компании отмечают, что энергоемкие процессы следует перенести на дневное время – с 10:00 до 16:00.
В то же время в Укрэнерго просят потребителей ограничить пользование мощными энергоприборами в вечернее время – с 18:00 до 22:00.
Какая ситуация в энергосистеме 28 апреля
По данным компании, самая сложная ситуация с энергосистемой наблюдается в Сумской области в результате российской атаки беспилотниками.
Как отмечают в Укрэнерго, там многие потребители находятся без света из-за ударов РФ по энергоструктуре.
Кроме того, утром 28 апреля были обесточивания из-за обстрелов в Запорожской и Харьковской областях.
В результате повреждения линий электропередачи из-за порывов ветра без света остались более 100 населенных пунктов в девяти областях – Сумской, Хмельницкой, Харьковской, Черниговской, Днепропетровской, Одесской, Полтавской, Херсонской и Киевской.