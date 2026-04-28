У середу, 29 квітня, не планують відключати електропостачання у всіх регіонах України.

Про це йдеться у повідомленні, оприлюдненому на Telegram-каналі Національної енергетичної компанії Укренерго.

Відключення світла 29 квітня не застосовуватимуть

За інформацією Укренерго, по Україні не планують застосовувати відключення електрики наступної доби.

Проте в компанії зазначають, що енергоємні процеси варто перенести на денний час – з 10:00 до 16:00.

Водночас в Укренерго просять споживачів обмежити користування потужними енергоприладами у вечірній час – з 18:00 до 22:00.

Яка ситуація в енергосистемі 28 квітня

За даними компанії, найскладніша ситуація з енергосистемою спостерігається в Сумській області внаслідок російської атаки безпілотниками.

Як зазначають в Укренерго, там багато споживачів перебувають без світла через удари РФ по енергоструктурі.

Крім цього, вранці 28 квітня були знеструмлення через обстріли у Запорізькій та Харківській областях.

Внаслідок пошкодження ліній електропередачі через пориви вітру без світла залишилися понад 100 населених пунктів у дев’яти областях – Сумській, Хмельницькій, Харківській, Чернігівській, Дніпропетровській, Одеській, Полтавській, Херсонській та Київській.

Пов'язані теми:

