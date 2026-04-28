29 квітня відключень світла не буде — Укренерго
- У середу, 29 квітня, в усіх регіонах України не планується застосування графіків відключень електроенергії.
- Водночас в Укренерго просять громадян перенести використання потужних приладів на денні години та обмежити споживання у піковий вечірній час.
У середу, 29 квітня, не планують відключати електропостачання у всіх регіонах України.
Про це йдеться у повідомленні, оприлюдненому на Telegram-каналі Національної енергетичної компанії Укренерго.
Відключення світла 29 квітня не застосовуватимуть
За інформацією Укренерго, по Україні не планують застосовувати відключення електрики наступної доби.
Проте в компанії зазначають, що енергоємні процеси варто перенести на денний час – з 10:00 до 16:00.
Водночас в Укренерго просять споживачів обмежити користування потужними енергоприладами у вечірній час – з 18:00 до 22:00.
Яка ситуація в енергосистемі 28 квітня
За даними компанії, найскладніша ситуація з енергосистемою спостерігається в Сумській області внаслідок російської атаки безпілотниками.
Як зазначають в Укренерго, там багато споживачів перебувають без світла через удари РФ по енергоструктурі.
Крім цього, вранці 28 квітня були знеструмлення через обстріли у Запорізькій та Харківській областях.
Внаслідок пошкодження ліній електропередачі через пориви вітру без світла залишилися понад 100 населених пунктів у дев’яти областях – Сумській, Хмельницькій, Харківській, Чернігівській, Дніпропетровській, Одеській, Полтавській, Херсонській та Київській.