Минулої доби на фронті зафіксовано 182 бойових зіткнень.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Противник завдав 43 авіаційні удари – скинув 150 керованих авіабомб.

Крім того, задіяв для ураження 3637 дронів–камікадзе та здійснив 1570 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.

Карта бойових дій в Україні на 28 квітня 2026

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 525-ту добу.

