Вікторія Тарасова, редакторка стрічки новин
Карта бойових дій на 28 квітня 2026 – ситуація на фронті
Минулої доби на фронті зафіксовано 182 бойових зіткнень.
Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.
Противник завдав 43 авіаційні удари – скинув 150 керованих авіабомб.
Крім того, задіяв для ураження 3637 дронів–камікадзе та здійснив 1570 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.
Карта бойових дій в Україні на 28 квітня 2026
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 525-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
