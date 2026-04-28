Зеленский рассказал о планах РФ расширить мобилизацию и роли Беларуси
Кремль планирует расширять мобилизационные процессы в России, несмотря на значительные потери.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский по итогам доклада руководителя Главного управления разведки Олега Иващенко.
По словам президента, российское политическое руководство планирует дальнейшие наступательные операции в Украине и готовится привлечь больше личного состава, несмотря на потери.
В частности, это будет происходить в результате расширения мобилизационных процессов в России.
Как отметил Зеленский, Украина получила конкретные документы российского Генерального штаба, подтверждающие, что сами оккупанты признают неспособность выполнить задачи своего политического руководства.
– Силы обороны Украины обеспечивают уничтожение наступательного потенциала российской армии. Показатель безвозвратных потерь окупантов уже около 60% от общих потерь, – говорится в сообщении.
Однако Россия все равно планирует дальнейшие наступательные операции и готовится привлечь больше личного состава, утверждает президент.
По его мнению, задача Украины – дальнейшее увеличение процента безвозвратных потерь армии РФ, уплотнение линии применения дронов на передовой, масштабирование дальнобойных санкций против российского производства оружия и нефтяной отрасли.
Владимир Зеленский добавил, что Украина будет информировать партнеров о дальнейших планах Москвы по операциям против стран НАТО и попыткам большего втягивания Беларуси в реализацию российских задач.