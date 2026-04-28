Кремль планує розширювати мобілізаційні процеси у Росії, попри значні втрати.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський за підсумками доповіді керівника Головного управління розвідки Олега Іващенка.

Зеленський про мобілізацію в Росії

За словами президента, російське політичне керівництво планує подальші наступальні операції в Україні та готується залучити більше особового складу, попри втрати.

Зокрема, це відбуватиметься внаслідок розширення мобілізаційних процесів у Росії.

Як зазначив Зеленський, Україна отримала конкретні документи російського Генерального штабу, які підтверджують, що самі окупанти визнають неспроможність виконати завдання свого політичного керівництва.

– Сили оборони України забезпечують знищення наступального потенціалу російської армії. Показник безповоротних втрат окупантів уже близько 60% від загальних втрат, – йдеться в повідомленні.

Проте Росія все одно планує подальші наступальні операції та готується залучити більше особового складу, стверджує президент.

На його думку, завданням України є подальше збільшення відсотка безповоротних втрат армії РФ, ущільнення лінії застосування дронів на передовій, масштабування далекобійних санкцій проти російського виробництва зброї та нафтової галузі.

Володимир Зеленський додав, що Україна інформуватиме партнерів про подальші плани Москви щодо операцій проти країн НАТО та спроб більшого втягування Білорусі в реалізацію російських завдань.

