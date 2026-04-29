Дроны Сил беспилотных систем Украины (СБС) поразили российские вертолеты Ми-28 и Ми-8 в 150 километрах от фронта в Воронежской области России.

Об этом рассказал командующий СБС Роберт Бровди (Мадяр).

Удар по вертолетам в тылу РФ: что известно

Мадяр отметил, что удар по вертолетам Ми-28 и Ми-17 произошел на территории полевой взлетно-посадочной площадки в более чем 150 километрах от линии боевого столкновения.

Отмечается, что россияне как раз заправлялись топливом и проходили техническое освидетельствование в Воронежской области.

– Птицы СБС охотились и поразили два вертолета противника Ми-28 и Ми-17 в Воронежской области РФ в 150 км от линии боевого столкновения, – подчеркнул командующий.

Он добавил, что украинские дроны ударили в заднюю центральную часть моторного отделения вертолетов.

Также дрон ликвидировал по крайней мере одного специалиста по обслуживанию вертолетов.

По словам Мадяра, поражение произвели пилоты сводных экипажей 429 ОБр Бпс Ахиллес и 43 ОАБр вместе с Центром специальных операций СБУ Альфа.

Ранее командующий Силами беспилотных систем ВСУ рассказал, что Российская Федерация теряет ежедневно по $100 млн в результате украинских дроновых атак по объектам нефтяной промышленности.

