Дроны СБС поразили два российских вертолета в 150 км от фронта
- Украинские дроны поразили российские вертолеты Ми-28 и Ми-8 в Воронежской области РФ.
- Операцию провели экипажи СБС, бригады Ахиллес и Центр спецопераций СБУ Альфа.
Дроны Сил беспилотных систем Украины (СБС) поразили российские вертолеты Ми-28 и Ми-8 в 150 километрах от фронта в Воронежской области России.
Об этом рассказал командующий СБС Роберт Бровди (Мадяр).
Удар по вертолетам в тылу РФ: что известно
Мадяр отметил, что удар по вертолетам Ми-28 и Ми-17 произошел на территории полевой взлетно-посадочной площадки в более чем 150 километрах от линии боевого столкновения.
Отмечается, что россияне как раз заправлялись топливом и проходили техническое освидетельствование в Воронежской области.
– Птицы СБС охотились и поразили два вертолета противника Ми-28 и Ми-17 в Воронежской области РФ в 150 км от линии боевого столкновения, – подчеркнул командующий.
Он добавил, что украинские дроны ударили в заднюю центральную часть моторного отделения вертолетов.
Также дрон ликвидировал по крайней мере одного специалиста по обслуживанию вертолетов.
По словам Мадяра, поражение произвели пилоты сводных экипажей 429 ОБр Бпс Ахиллес и 43 ОАБр вместе с Центром специальных операций СБУ Альфа.
Ранее командующий Силами беспилотных систем ВСУ рассказал, что Российская Федерация теряет ежедневно по $100 млн в результате украинских дроновых атак по объектам нефтяной промышленности.