Дрони Сил безпілотних систем України (СБС) уразили російські гелікоптери Мі-28 та Мі-8 за 150 кілометрів від фронту у Воронезькій області Росії.

Про це розповів командувач СБС Роберт Бровді (Мадяр).

Удар по гелікоптерах в тилу РФ: що відомо

Мадяр зауважив, що удар по гелікоптерах Мі-28 та Мі-17 відбувся на території польового злітно-посадкового майданчика за понад 150 кілометрів від лінії бойового зіткнення.

Зазначається, що росіяни саме заправлялися паливом і проходили технічний огляд у Воронезькій області.

– Птахи СБС полювали і вразили два вертольоти противника Мі-28 і Мі-17 у Воронезькій області РФ за 150 км від лінії бойового зіткнення, – наголосив командувач.

Він додав, що українські дрони вдарили у задню центральну частину моторного відділення гвинтокрилів.

Також дрон ліквідував принаймні одного спеціаліста з обслуговування гелікоптерів.

За словами Мадяра, ураження здійснили пілоти зведених екіпажів 429 ОБр БпС Ахіллес та 43 ОАБр разом із Центром спеціальних операцій СБУ Альфа.

Раніше командувач Сил безпілотних систем ЗСУ розповів, що Російська Федерація втрачає щоденно по $100 млн в результаті українських дронових атак по об’єктах нафтової промисловості.

