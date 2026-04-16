Служба безопасности и Силы беспилотных систем Вооруженных сил Украины уничтожили вражеские эшелоны с топливом под оккупированным Луганском.

Уничтожены эшелоны с топливом РФ возле Луганска

Сотрудники ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях вместе с военными 1 отдельного центра Сил беспилотных систем ВСУ продолжают системно уничтожать логистику и военные ресурсы российских оккупантов.

Во время разведывательных мероприятий Служба безопасности установила, что на железнодорожных станциях вблизи Луганска враг сосредоточил грузовые эшелоны с топливом.

Это топливо предназначалось для обеспечения российской военной техники.

— После подтверждения целей и передачи координат подразделениям Сил беспилотных систем по вражеским объектам были нанесены высокоточные удары с применением дронов FP-2 компании Fire Point, — сообщила СБУ в Telegram.

В результате ударов были уничтожены цистерны с нефтепродуктами.

Также существенно повреждена железнодорожная инфраструктура, которую оккупанты использовали для снабжения ресурсов на фронт.

В ведомстве подчеркнули, что СБУ совместно с другими подразделениями Сил обороны Украины продолжает последовательно лишать врага ресурсов для ведения войны.

Напомним, в феврале беспилотники Службы безопасности Украины нанесли удар по Редкинскому опытному заводу в Тверской области России.

Предприятие производит компоненты топлива для крылатых ракет, которыми РФ атакует Украину.

После попаданий на территории завода вспыхнул масштабный пожар.

Читайте также
СБУ уничтожила два самолета РФ, перехватывавших украинские дроны
СБУ уничтожила два самолета-перехватчика украинских дронов

