Служба безопасности и Силы беспилотных систем Вооруженных сил Украины уничтожили вражеские эшелоны с топливом под оккупированным Луганском.

Уничтожены эшелоны с топливом РФ возле Луганска

Сотрудники ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях вместе с военными 1 отдельного центра Сил беспилотных систем ВСУ продолжают системно уничтожать логистику и военные ресурсы российских оккупантов.

Во время разведывательных мероприятий Служба безопасности установила, что на железнодорожных станциях вблизи Луганска враг сосредоточил грузовые эшелоны с топливом.

Это топливо предназначалось для обеспечения российской военной техники.

— После подтверждения целей и передачи координат подразделениям Сил беспилотных систем по вражеским объектам были нанесены высокоточные удары с применением дронов FP-2 компании Fire Point, — сообщила СБУ в Telegram.

В результате ударов были уничтожены цистерны с нефтепродуктами.

Также существенно повреждена железнодорожная инфраструктура, которую оккупанты использовали для снабжения ресурсов на фронт.

В ведомстве подчеркнули, что СБУ совместно с другими подразделениями Сил обороны Украины продолжает последовательно лишать врага ресурсов для ведения войны.

Напомним, в феврале беспилотники Службы безопасности Украины нанесли удар по Редкинскому опытному заводу в Тверской области России.

Предприятие производит компоненты топлива для крылатых ракет, которыми РФ атакует Украину.

После попаданий на территории завода вспыхнул масштабный пожар.

