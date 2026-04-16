СБУ и СБС уничтожили вражеские эшелоны с топливом для фронта возле Луганска
Служба безопасности и Силы беспилотных систем Вооруженных сил Украины уничтожили вражеские эшелоны с топливом под оккупированным Луганском.
Сотрудники ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях вместе с военными 1 отдельного центра Сил беспилотных систем ВСУ продолжают системно уничтожать логистику и военные ресурсы российских оккупантов.
Во время разведывательных мероприятий Служба безопасности установила, что на железнодорожных станциях вблизи Луганска враг сосредоточил грузовые эшелоны с топливом.
Это топливо предназначалось для обеспечения российской военной техники.
— После подтверждения целей и передачи координат подразделениям Сил беспилотных систем по вражеским объектам были нанесены высокоточные удары с применением дронов FP-2 компании Fire Point, — сообщила СБУ в Telegram.
В результате ударов были уничтожены цистерны с нефтепродуктами.
Также существенно повреждена железнодорожная инфраструктура, которую оккупанты использовали для снабжения ресурсов на фронт.
В ведомстве подчеркнули, что СБУ совместно с другими подразделениями Сил обороны Украины продолжает последовательно лишать врага ресурсов для ведения войны.
Напомним, в феврале беспилотники Службы безопасности Украины нанесли удар по Редкинскому опытному заводу в Тверской области России.
Предприятие производит компоненты топлива для крылатых ракет, которыми РФ атакует Украину.
После попаданий на территории завода вспыхнул масштабный пожар.