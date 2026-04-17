Російська Федерація втрачає щоденно по $100 млн в результаті українських дронових атак по об’єктах нафтової промисловості.

Про це розповів командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді (Мадяр).

Удари України по нафтових об’єктах РФ: що відомо

Мадяр зауважив, що барель російської нафти Urals сьогодні коштує 114$. За його словами, це 120 тисяч тон “чорної жижі”, або 2000 залізничних цистерн.

Зараз дивляться

– Тритижневе турне Волелюбного Українського Птаха за маршрутом наливайок: Приморськ – Усть Луга – Шесхаріс (Новоросійськ) – Туапсе, скоротило сукупне щодобове відвантаження кривавої нафти з боліт на 880 тис. барелів, – йдеться в заяві командувача.

Він нагадав, що в ніч проти 16 квітня дрони атакували Краснодарський край у Росії та вдарили по нафтопереробному заводу в Туапсе, внаслідок чого на території підприємства спалахнула пожежа.

Також Мадяр зазначив, що СБС сьогодні вкотре здійснили удар по терміналу у Приморську.

– Утворилась трохи нафто-теча. Але про це нікому ні слова, у Ленінграді все спокійно, скоро в клубі дискотека, – пожартував командувач Сил безпілотних систем.

Він пообіцяв, що удари по нафтовій, логістичній та портовій інфраструктурі РФ продовжаться.

Нагадаємо, напочатку квітня стало відомо, що роботу НПЗ Лукойлу та термінал у Новоросійську було паралізовано після ударів дронів.

Фото: Роберт Бровді

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.