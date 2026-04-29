Редакция Украинской правды обнародовала первую часть аудиозаписей, которые НАБУ задокументировало в квартире бизнесмена Тимура Миндича. Эти материалы являются частью антикоррупционного расследования по делу Мидаса о хищении энергетическом секторе.

Как говорится на Youtube-канале Украинской правды, журналист-расследователь Михаил Ткач озвучил расшифровку записей в видео и анонсировал обнародование следующих частей.

Расшифровки разговоров, оказавшихся в распоряжении УП, уже приобщили к материалам дела. Недавно НАБУ и САП через Офис генпрокурора обратились к Израилю. Украина просит выдать Миндича и бизнесмена Александра Цукермана для проведения следственных действий.

– Количество лиц, к которым могли попасть материалы следствия, похоже, стало настолько большим, что на днях отдельные фрагменты начали вытекать в сеть, – заявил Ткач.

Обнародованные материалы содержат три части. Как утверждается, там зафиксировали разговоры между Миндичем и бывшим первым помощником президента Украины Сергеем Шефиром, секретарем СНБО Рустемом Умеровым и женщиной по имени Наталья.

По словам Ткача, в расшифровках фигуранты общаются на русском языке.

Первая часть стенограммы: о чем идет речь

Как говорится в видеозаписи, первый разговор, на котором якобы общаются Миндич и Шефир, датирован 30 июня 2025 года.

Они обсуждают ситуацию с бывшим министром национального единства Украины Алексеем Чернышевым, которому объявили о подозрении, а также о возможных способах для внесения залога за него.

Ткач обратил внимание, что собеседники говорят, вероятно, о перечислении Шефиру половины денег, заработанных народными депутатами Юрием Киселем и Александром Совой.

Уже в декабре 2025 года Киселю объявили о подозрении в том, что он мог выплачивать нардепам взятки за голосование в Верховной Раде.

В этом разговоре упоминается ряд человек, среди которых:

бывший руководитель Офиса президента Андрей Ермак;

экс-замглавы ОП Андрей Смирнов;

действующий заместитель руководителя ОП Олег Татаров.

Вторая часть пленок Миндича: что обсуждают

Во второй части обнародованных пленок говорится об общении между Миндичем и женщиной, которую зовут Наталья. Этот диалог записали после встречи с Шефиром – на следующий день.

Вероятно, на записях они обсуждали заморозку строительства поместий кооператива Династия, за которые мог отвечать Чернышев.

Как обратил внимание Ткач, часть этого диалога уже обнародована во время судебных заседаний в рамках дела Мидас.

По словам журналиста-расследователя, Миндич мог беспокоиться о том, что Чернышев может привлечь внимание следователей на четыре дома.

Как утверждают источники УП в политических кругах, это могут быть дома самого Миндича, Чернышева, Ермака и, вероятно, президента Украины Владимира Зеленского.

Третья часть стенограммы: разговор Миндича с Умеровым

Ткач рассказал, что треть стенограммы является расшифровкой разговора между Миндичем и Рустемом Умеровым, который состоялся 8 июля 2025 года. Диалог был после того, как президент Зеленский сообщил Умерову, находившемуся тогда на должности министра обороны, что хочет назначить его послом Украины в США.

На обнародованных записях Миндич и Умеров обсуждают вероятные кадровые изменения в правительстве. В частности, речь идет о слухах о назначении тогдашнего премьер-министра Дениса Шмыгаля на занимаемую Умеровым должность.

После этого они начали обсуждать ситуацию с компанией Fire Point. По мнению Миндича, ее тогда якобы нефинансировали, хотя раньше бизнесмен заявлял, что не имеет отношения к компании.

Кроме этого, в обнародованных записях Миндич и Умеров обсуждали возможную продажу доли компании Fire Point иностранным инвесторам. В разговоре говорится, что могут произойти продажи 33% компании за 600 млн, из которых 300 млн инвестор вложит в развитие компании, а остальную часть – отдаст акционерам.

По данным Ткача, стенограмма свидетельствует о вероятном влиянии Миндича на процессы, касающиеся закупок Министерства обороны.

Расследователь заявил, что в разговоре Миндич, вероятно, инструктирует Умерова, который тогда был главой Минобороны, и просит решить вопрос по поставкам бронежилетов, которые не принимает государство.

На записях НАБУ они дискутируют о кадровой политике Минобороны и уровне оплаты труда своих подчиненных. В разговорах не раз упоминается имя Маша. Хотя в примечаниях к расшифровкам предполагается, что речь идет о волонтере Марии Берлинской, однако анализ УП свидетельствует о другом. Ткач утверждает, что с большой вероятностью в этих разговорах речь идет о Марии Доценко – советнице руководителя Национального фонда инвестиций Украины.

В марте сообщалось, что НАБУ инициировало экстрадицию бизнесмена Тимура Миндича, фигурирующего по делу Мидаса относительно масштабного хищения в энергосистеме. После этого Офис генерального прокурора направил в Израиль запрос на его экстрадицию.

