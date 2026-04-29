Редакція Української правди оприлюднила першу частину аудіозаписів, які НАБУ задокументувало у квартирі бізнесмена Тимура Міндіча. Ці матеріали є частиною антикорупційного розслідування у справі Мідас щодо розкрадань в енергетичному секторі.

Оприлюднено стенограму частини плівок Міндіча

Як йдеться на Youtube-каналі Української правди, журналіст-розслідувач Михайло Ткач озвучив розшифровки записів у відео та анонсував оприлюднення наступних частин.

Розшифровки розмов, які опинилися у розпорядженні УП, вже долучили до матеріалів справи. Нещодавно НАБУ та САП через Офіс генпрокурора звернулися до Ізраїлю. Україна просить видати Міндіча та бізнесмена Олександра Цукермана для проведення слідчих дій.

Зараз дивляться

– Кількість осіб, до яких могли потрапити матеріали слідства, схоже, стала настільки великою, що днями окремі фрагменти почали витікати в мережу, – заявив Ткач.

Оприлюднені матеріали містять три частини. Як стверджується, там зафіксували розмови між Міндічем та колишнім першим помічником президента України Сергієм Шефіром, секретарем РНБО Рустемом Умєровим та жінкою на ім’я Наталія.

За словами Ткача, у розшифровках фігуранти спілкуються між собою російською мовою.

Перша частина стенограми: про що йдеться

Як йдеться у відеозаписі, перша розмова, на якій нібито спілкуються Міндіч та Шефір, датована 30 червня 2025 року.

Вони обговорюють ситуацію з колишнім міністром національної єдності України Олексієм Чернишовим, якому оголосили про підозру, а також можливі способи для внесення застави за нього.

Ткач звернув увагу, що співрозмовники говорять, ймовірно, про перерахування Шефіру половини грошей, зароблених народними депутатами Юрієм Кісєлем та Олександром Совою.

Вже в грудні 2025 року Кісєлю оголосили про підозру в тому, що він міг виплачувати нардепам хабарі за голосування у Верховній Раді.

У цій розмові згадується низка осіб, серед яких:

колишній керівник Офісу президента Андрій Єрмак;

ексзаступник голови ОП Андрій Смирнов;

чинний заступник керівника ОП Олег Татаров.

Друга частина плівок Міндіча: що обговорюють

У другій частині оприлюднених плівок йдеться про спілкування між Міндічем та жінкою, яку звати Наталія. Цей діалог записали після зустрічі з Шефіром – наступного дня.

Ймовірно, на записах вони обговорювали замороження будівництва маєтків кооперативу Династія, за які міг відповідати Чернишов.

Як звернув увагу Ткач, частину цього діалогу вже оприлюднили під час судових засідань в межах справи Мідас.

За словами журналіста-розслідувача, Міндіч міг перейматися тим, що Чернишов може привернути увагу слідчих на чотири будинки.

Як стверджують джерела УП у політичних колах, це можуть бути будинки самого Міндіча, Чернишова, Єрмака та, ймовірно, президента України Володимира Зеленського.

Третя частина стенограми: розмова Міндіча з Умєровим

Ткач розповів, що третя частина стенограми є розшифровкою розмови між Міндічем та Рустемом Умєровим, яка відбулася 8 липня 2025 року. Діалог був після того, як президент Зеленський повідомив Умєрову, який тоді перебував на посаді міністра оборони, що хоче призначити його послом України в США.

На оприлюднених записах Міндіч та Умєров обговорюють ймовірні кадрові зміни в уряді. Зокрема, йдеться про чутки щодо призначення тодішнього прем’єр-міністра Дениса Шмигаля на посаду, яку обіймав Умєров.

Після цього вони почали обговорювали ситуацію з компанію Fire Point. На думку Міндіча, її тоді нібито недофінансовували, хоча раніше бізнесмен заявляв, що не має стосунку до компанії.

Крім цього, в оприлюднених записах Міндіч та Умєров обговорювали можливий продаж частки компанії Fire Point іноземним інвесторам. У розмові йдеться, що може відбутися продаж 33% компанії за 600 млн, з яких 300 млн інвестор вкладе в розвиток компанії, а іншу частину – віддасть акціонерам.

За даними Ткача, стенограма свідчить про ймовірний вплив Міндіча на процеси, які стосуються закупівель Міністерства оборони.

Розслідувач заявив, що у розмові Міндіч, ймовірно, інструктує Умєрова, який тоді був очільником Міноборони, та просить вирішити питання з постачанням бронежилетів, які не приймає держава.

На записах НАБУ вони дискутують про кадрову політику Міноборони та рівень оплати праці своїх підлеглих. У розмовах неодноразово згадується ім’я Маша. Хоча у примітках до розшифровок припускається, що йдеться про волонтерку Марію Берлінську, проте аналіз УП свідчить про інше. Ткач стверджує, що, з великою ймовірністю, у цих розмовах йдеться про Марію Доценко – радницю керівника Національного фонду інвестицій України.

У березні повідомлялося, що НАБУ ініціювало екстрадицію бізнесмена Тимура Міндіча, який фігурує у справі Мідас щодо масштабного розкрадання в енергосистемі. Після цього Офіс генерального прокурора направив до Ізраїлю запит на його екстрадицію.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.