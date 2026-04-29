Втрати ворога на 29 квітня 2026 року – зведення Генштабу ЗСУ.

За останніми даними, Збройні Сили України за добу ліквідували 1 180 російських окупантів.

Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 526-ту добу повномасштабної війни перевищили 1,328 млн.

особового складу – близько 1 328 820 (+1 180);

танків – 11 894 (+2);

бойових броньованих машин – 24 486 (+3);

артилерійських систем – 40 825 (+54);

реактивних систем залпового вогню – 1 755;

засобів протиповітряної оборони – 1 356 (+2);

літаків – 435;

гелікоптерів – 350;

безпілотників оперативно–тактичного рівня – 262 033 (+1 775);

крилатих ракет – 4 579;

кораблів (катерів) – 33;

підводних човнів – 2;

автомобільної техніки та автоцистерн – 92 231 (+245);

спеціальної техніки – 4 146 (+5).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 526-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело : Генштаб ЗСУ

Пов'язані теми:

