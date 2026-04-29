Тетяна Забожко, випускова редакторка
Втрати ворога на 29 квітня: знищено 1 180 окупантів та понад пів сотні артсистем
Втрати ворога на 29 квітня 2026 року – зведення Генштабу ЗСУ.
За останніми даними, Збройні Сили України за добу ліквідували 1 180 російських окупантів.
Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 526-ту добу повномасштабної війни перевищили 1,328 млн.
Втрати ворога на 29 квітня 2026 року
- особового складу – близько 1 328 820 (+1 180);
- танків – 11 894 (+2);
- бойових броньованих машин – 24 486 (+3);
- артилерійських систем – 40 825 (+54);
- реактивних систем залпового вогню – 1 755;
- засобів протиповітряної оборони – 1 356 (+2);
- літаків – 435;
- гелікоптерів – 350;
- безпілотників оперативно–тактичного рівня – 262 033 (+1 775);
- крилатих ракет – 4 579;
- кораблів (катерів) – 33;
- підводних човнів – 2;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 92 231 (+245);
- спеціальної техніки – 4 146 (+5).
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 526-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Джерело: Генштаб ЗСУ
