В ночь на 30 апреля ВМС ВСУ поразили российские катера, которые обеспечивали охрану Керченского моста.

Об этом сообщили Военно-морские силы ВС Украины.

Удар по катерам РФ в Керченском проливе: что известно

В ночь на 30 апреля украинские силы нанесли удар по корабельно-катерному составу российских войск в районе Керченского пролива.

В результате атаки были поражены патрульный сторожевой катер ФСБ РФ Соболь и противодиверсионный катер Грачонок.

По данным ВМС, в результате удара противник понес безвозвратные и санитарные потери.

Эти катера входят в состав береговой охраны пограничной службы ФСБ и ВМФ РФ. Их используют для патрулирования акватории, охраны Керченского моста и противодействия диверсионным операциям.

🇺🇦⚓ВМС уразили катери рф, які охороняли Керченський міст Детальнішеhttps://t.co/9CvatVrXOD pic.twitter.com/kE44wXpJb3 — Військово-Морські Сили ЗС України (@UA_NAVY) April 30, 2026

В ВМС отмечают, что такие удары являются частью системной работы по снижению боевых возможностей врага в Черном море.

