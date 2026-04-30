ВМС Украины поразили два российских катера, которые охраняли Керченский мост
В ночь на 30 апреля ВМС ВСУ поразили российские катера, которые обеспечивали охрану Керченского моста.
Об этом сообщили Военно-морские силы ВС Украины.
Удар по катерам РФ в Керченском проливе: что известно
В ночь на 30 апреля украинские силы нанесли удар по корабельно-катерному составу российских войск в районе Керченского пролива.
В результате атаки были поражены патрульный сторожевой катер ФСБ РФ Соболь и противодиверсионный катер Грачонок.
По данным ВМС, в результате удара противник понес безвозвратные и санитарные потери.
Эти катера входят в состав береговой охраны пограничной службы ФСБ и ВМФ РФ. Их используют для патрулирования акватории, охраны Керченского моста и противодействия диверсионным операциям.
🇺🇦⚓ВМС уразили катери рф, які охороняли Керченський міст
— Військово-Морські Сили ЗС України (@UA_NAVY) April 30, 2026
В ВМС отмечают, что такие удары являются частью системной работы по снижению боевых возможностей врага в Черном море.